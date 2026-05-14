El Cabildo de La Palma prepara con las familias la salida de 40 estudiantes a Irlanda

El Cabildo de La Palma ha celebrado un encuentro con las familias de los 40 estudiantes becados que participarán en un programa de inmersión lingüística en Irlanda durante el curso académico 2026/2027.

La reunión estuvo dirigida por la consejera insular de Educación, Susa Armas, y sirvió para explicar el desarrollo de la estancia, resolver dudas y preparar la salida del alumnado. La iniciativa se organiza junto a Newlink Education y forma parte de la línea de apoyo del Cabildo para ampliar las oportunidades formativas de la juventud palmera.

Los estudiantes cursaran parte de su formación en Irlanda

El programa permitirá que los estudiantes cursen parte de su formación académica en Irlanda, con el objetivo de mejorar su competencia en inglés y vivir una experiencia educativa internacional.

Además del aprendizaje del idioma, la estancia favorecerá el intercambio cultural, la autonomía personal y la adquisición de nuevas habilidades en un entorno escolar diferente.

Acompañamiento a las familias

Durante el encuentro se abordaron cuestiones relacionadas con el sistema educativo irlandés, las familias de acogida y el seguimiento que recibirán los jóvenes durante el curso.

Susa Armas destacó que esta experiencia supone una oportunidad para el alumnado palmero, tanto en el plano académico como personal. También subrayó que el Cabildo mantiene su compromiso de acompañar a las familias en todo el proceso.

Una apuesta por la juventud palmera

La iniciativa busca facilitar que estudiantes de La Palma puedan acceder a experiencias formativas internacionales que refuercen su preparación y amplíen sus perspectivas de futuro.

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Con este programa, la institución insular continúa impulsando medidas orientadas a mejorar la formación de la juventud, fomentar el aprendizaje de idiomas y promover el contacto con otras realidades educativas y culturales.