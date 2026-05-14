El Auditorio Insular Tomás Cabrera Martín estrena imagen antes de su apertura en La Palma

El Cabildo de La Palma ha presentado la identidad visual del Auditorio Insular Tomás Cabrera Martín, situado en Los Llanos de Aridane. La nueva imagen marca otro paso en la puesta a punto de una infraestructura cultural que se encuentra en la recta final antes de su entrada en funcionamiento.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, señaló que la marca busca dotar al auditorio de una imagen propia, reconocible y acorde con el papel que está llamado a desempeñar en la vida cultural de La Palma. También destacó el trabajo del área de Cultura, dirigida por Miriam Perestelo, y del diseñador Armando Acosta, responsable de la propuesta.

Una marca inspirada en el edificio

El diseño ha sido desarrollado por Armando Acosta, CEO y diseñador de Bulla Estudio. Según explicó, la identidad parte de la idea de la cultura como viaje, movimiento y espacio de encuentro.

La propuesta toma como referencia la arquitectura del auditorio y la interpreta en un sistema gráfico pensado para acompañar la actividad futura del recinto. El objetivo es que la imagen funcione en cartelería, soportes digitales, señalética y materiales vinculados a la programación cultural.

El espacio estará destinado para la celebración de grandes eventos en La Palma

El alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, valoró que el municipio acoja una infraestructura insular de esta relevancia. Según indicó, el Valle de Aridane y el conjunto de La Palma necesitaban un espacio preparado para espectáculos, eventos y propuestas culturales de mayor formato.

El auditorio aspira a convertirse en un punto de referencia para la creación artística, las artes escénicas y la vida cultural de la isla. Su puesta en marcha permitirá ampliar las posibilidades de programación y facilitar la celebración de actividades que hasta ahora resultaban difíciles de desarrollar en La Palma.

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La nueva imagen trabaja sobre conceptos como cultura, arte, identidad y encuentro. Más que un simple logotipo, se plantea como un relato visual capaz de crecer con el propio auditorio y reforzar su relación con la ciudadanía.