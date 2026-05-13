La Palma refuerza la línea 23 de Fuencaliente con dos nuevas expediciones en días laborables

El Cabildo de La Palma reforzará la línea 23 de guaguas de Fuencaliente con nuevas expediciones y cambios horarios para adaptar el servicio a la demanda de las personas usuarias. La modificación afecta a la ruta Fuencaliente - Hotel - Faro de Fuencaliente, un recorrido que conecta puntos clave del municipio, entre ellos Los Canarios, el entorno hotelero y la zona del faro.

La medida, impulsada a través de la Consejería de Transportes, que dirige Darwin Rodríguez, incorpora dos nuevas salidas en días laborables y reajusta una expedición de tarde. El objetivo es mejorar la movilidad en el sur de La Palma, especialmente en las franjas horarias en las que se concentran desplazamientos por motivos laborales, educativos o personales.

La línea 23 figura dentro de la red de Transportes Insular La Palma, que presta el servicio regular de guaguas en la Isla y recoge esta ruta como conexión entre Fuencaliente, el Hotel y el Faro de Fuencaliente.

Dos nuevas expediciones en días laborables

La principal novedad es la incorporación de una expedición de mañana en sentido ida. A partir de esta modificación, habrá una salida a las 07:05 horas desde Los Canarios con destino al Hotel Princess.

Este refuerzo busca facilitar los desplazamientos a primera hora del día, una franja importante para quienes necesitan acudir a sus puestos de trabajo, enlazar con otros servicios o moverse dentro del municipio sin depender del vehículo privado.

Regreso desde el Hotel Princess

La segunda expedición nueva se realizará en sentido vuelta. En este caso, la guagua partirá a las 07:35 horas desde el Hotel Princess con destino a Los Canarios.

Con esta incorporación, el Cabildo pretende mejorar la conexión entre el núcleo urbano y el área hotelera de Fuencaliente en días laborables. Según explica el consejero de Transportes, la modificación responde a las "necesidades reales" detectadas entre las personas usuarias del servicio.

Cambio en el horario de tarde hacia el Faro

Además de las dos nuevas expediciones, el Cabildo introduce un ajuste en el servicio de tarde en sentido ida. La expedición que hasta ahora salía desde el Faro de Fuencaliente a las 15:50 horas pasará a hacerlo a las 16:05 horas.

El nuevo horario incluye el paso por el Hotel Princess a las 16:20 horas. Este cambio pretende mejorar la coordinación del recorrido y adaptar mejor la línea a uno de los trayectos con mayor movimiento dentro del municipio.

Darwin Rodríguez subraya que el reajuste del turno de tarde busca "optimizar el recorrido" y mejorar la utilidad del servicio para quienes utilizan esta línea de forma habitual.

Adaptar el transporte público a cada municipio

El consejero insular de Transportes, Darwin Rodríguez, destaca que estos cambios forman parte del trabajo para ajustar el transporte público a la realidad de cada municipio. Según señala, la finalidad es facilitar desplazamientos "más cómodos y útiles" para quienes dependen de la guagua en su día a día.

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En el caso de Fuencaliente, el refuerzo de la línea 23 se centra en mejorar las conexiones en días laborables y en franjas concretas en las que se ha detectado una mayor necesidad de servicio. La modificación no supone una transformación completa de la ruta, sino una actualización puntual para responder mejor a los hábitos de movilidad de la población.