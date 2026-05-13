El Cabildo de La Palma prepara nuevas ayudas para impulsar renovables, autoconsumo y movilidad eléctrica

El Cabildo de La Palma ultima las bases de un nuevo programa de subvenciones para impulsar las energías renovables, la movilidad sostenible y la economía circular en la isla. La iniciativa, promovida por el Área de Energía que dirige Fernando González, busca facilitar que familias, pequeñas empresas, profesionales, entidades sin ánimo de lucro y comunidades de propietarios puedan reducir su factura energética y avanzar hacia un modelo de consumo más eficiente.

Las ayudas se articularán en nueve líneas de actuación. Entre ellas figuran subvenciones para instalar placas fotovoltaicas en viviendas y negocios, incorporar mini aerogeneradores, añadir sistemas de baterías para autoconsumo, habilitar puntos de recarga para vehículos eléctricos y favorecer la renovación de la flota del taxi hacia modelos eléctricos o de cero emisiones.

Según el consejero insular de Energía, este programa supone un paso importante para extender el uso de renovables en La Palma y generar beneficios directos tanto para la ciudadanía como para el tejido empresarial. González destaca, además, que se trata del marco normativo más amplio aprobado hasta ahora por el Cabildo en materia de transición energética.

Hasta el 75% del coste de las instalaciones

Las subvenciones podrán cubrir hasta el 75% del coste de las instalaciones fotovoltaicas y de los mini aerogeneradores. Las cuantías máximas previstas serán de 2.950 euros para viviendas y de 5.000 euros para empresas, entidades y comunidades de propietarios.

En el caso del taxi, el programa contempla una línea específica con ayudas de hasta 10.000 euros por profesional, con el objetivo de facilitar la sustitución de vehículos convencionales por otros eléctricos o de cero emisiones.

Un procedimiento más sencillo

El Cabildo plantea estas bases con un enfoque más ágil, orientado a reducir la carga administrativa y facilitar el acceso de la ciudadanía a las subvenciones. Cada línea contará con criterios de valoración propios, entre ellos el impacto ambiental de la actuación, la antigüedad de las instalaciones o el hecho de que la persona solicitante acceda por primera vez a este tipo de ayudas.

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La institución también prevé mecanismos para garantizar la transparencia y la objetividad en el reparto de los fondos, de forma que las solicitudes se evalúen conforme a los requisitos establecidos en cada convocatoria.