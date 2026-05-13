El Cabildo de La Palma abre la inscripción para el Campamento de Verano El Riachuelo

El Cabildo de La Palma, a través de la empresa pública Sodepal, ha abierto las inscripciones para una nueva edición del Campamento de Verano El Riachuelo, dirigido a menores y jóvenes de entre 8 y 17 años. La actividad se desarrollará entre junio y julio y estará organizada en tres turnos según la edad de los participantes.

La propuesta combina talleres, juegos, dinámicas grupales y actividades al aire libre, con el objetivo de ofrecer una alternativa de ocio educativo durante las vacaciones escolares. El programa busca fomentar la creatividad, la convivencia, el respeto, la cooperación y el compañerismo en un entorno natural.

Turnos del campamento

El primer turno se celebrará del 22 al 28 de junio y estará destinado a menores de 8 a 10 años. El segundo tendrá lugar del 29 de junio al 5 de julio, para participantes de 11 a 13 años. El tercero se desarrollará del 6 al 12 de julio y estará dirigido a jóvenes de 14 a 17 años.

Las plazas son limitadas y la inscripción ya puede realizarse de forma online a través de la plataforma habilitada por la organización.

Una propuesta de ocio activo en la naturaleza

La consejera delegada de Sodepal y consejera de Promoción Económica, Miriam Perestelo, ha destacado que El Riachuelo vuelve a presentarse como un espacio de convivencia, diversión y aprendizaje en plena naturaleza. También ha señalado que se trata de una de las actividades más esperadas por muchas familias durante el verano.

Por su parte, el consejero de Juventud y Deportes, Yurguen Hernández, ha subrayado que este tipo de iniciativas permiten a niños, niñas y jóvenes disfrutar de un verano activo, compartir experiencias y adquirir hábitos saludables.

Durante la estancia, los participantes estarán acompañados por un equipo de monitores y monitoras, que se encargará de dinamizar las actividades y favorecer la participación del grupo.

Inscripción abierta

Las familias interesadas pueden formalizar la inscripción en la web oficial habilitada para el Campamento de Verano El Riachuelo 2026.

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Esta nueva edición mantiene una línea centrada en el ocio saludable, la educación en valores y el contacto con el medio natural, con una programación adaptada a las distintas etapas de la infancia y la adolescencia.