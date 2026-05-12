La Transvulcania adidas 2026 firma una edición histórica con ocho récords en La Palma

La Transvulcania adidas 2026 ya forma parte de la historia del trail running. La prueba palmera cerró su 16ª edición con un balance deportivo excepcional: ocho récords batidos en sus distancias competitivas, seis de ellos durante la gran jornada del sábado, a los que se suman los dos registros logrados el jueves en el Kilómetro Vertical.

La carrera organizada por el Cabildo de La Palma a través de Sodepal vivió una de sus ediciones más rápidas y competitivas, con actuaciones de alto nivel en la Ultramaratón, la Maratón y la Media Maratón. La organización destaca que todas las pruebas disputadas el sábado registraron nuevas mejores marcas, un hecho poco habitual en una misma jornada y que confirma el nivel del cartel internacional reunido este año. La web oficial de Transvulcania recoge que la edición de 2026 pulverizó los récords de las ocho pruebas del evento.

David Sinclair rompe la historia de la Ultramaratón

La distancia reina, de 73,06 kilómetros y 4.350 metros de desnivel positivo, volvió a unir el Faro de Fuencaliente con Los Llanos de Aridane en una jornada marcada por unas condiciones favorables y un ritmo muy alto desde los primeros kilómetros.

En categoría masculina, la carrera comenzó con Damien Humbert marcando el paso en los primeros controles, aunque pronto se unieron a la cabeza David Sinclair y Ben Dhiman, con Peter Engdahl, Nadir Maguet y Andreas Reiterer muy cerca. En el Roque de los Muchachos, Engdahl llegó a situarse primero, con Sinclair a solo cinco segundos.

La prueba cambió definitivamente antes de la Torre de El Time, cuando Sinclair tomó el mando y empezó a correr a ritmo de récord. El estadounidense no volvió a ceder la cabeza y llegó a Los Llanos con una marca de 6h 32:24, rebajando en 19 minutos el anterior registro histórico de Luis Alberto Hernando.

El podio masculino lo completaron Peter Engdahl, segundo con 6h 41:19, y Nadir Maguet, tercero con 6h 42:31. También mejoraron la antigua plusmarca Damien Humbert, Ben Dhiman y Andreas Reiterer, lo que refleja la profundidad de una carrera masculina de altísimo nivel.

Blandine L’Hirondel gana tras una carrera cambiante

En la categoría femenina, Blandine L’Hirondel confirmó su condición de favorita con una victoria de récord. La francesa lideró durante buena parte de la carrera, aunque la australiana Lucy Bartholomew llegó a situarse al frente antes de la bajada decisiva.

L’Hirondel recuperó el liderato tras superar varias caídas y volvió a abrir distancia en el tramo final. Pasó por Tazacorte con margen suficiente y afrontó los últimos kilómetros sin necesidad de mirar atrás. Su tiempo final fue de 7h 43:47, nueva mejor marca de la Ultramaratón femenina.

Bartholomew fue segunda con 7h 49:26 y la sueca Emelie Forsberg, que regresaba a Transvulcania diez años después de su última victoria, completó el podio con 8h 14:40.

La Maratón también bate sus dos récords

La Maratón volvió a ofrecer una carrera intensa desde el Roque de los Muchachos hasta la Playa de Puerto de Tazacorte, con 43,20 kilómetros y más de 3.300 metros de bajada. La distancia exigió velocidad, técnica y resistencia muscular, especialmente en los descensos.

Fran Anguita gana por segunda vez

En categoría masculina, Fran Anguita logró su segunda victoria en la prueba con una actuación medida y contundente. El corredor esperó su momento en un grupo en el que también figuraban Zaid Ait Malek, Olmo Allue y Álex García.

Anguita atacó en el tramo de bajada, alcanzó a García y se marchó en solitario hacia Tazacorte. Ganó con un tiempo de 3h 39:03, nuevo récord de la distancia. Ait Malek fue segundo, a 3:03, y Olmo Allue tercero, a 3:36.

Ikram Rharsalla impone su ritmo

En la prueba femenina, Ikram Rharsalla firmó otra marca histórica. La internacional española lanzó su ataque después del ecuador del recorrido, con Elisa Kristinsdottir, Elisa Desco y Julia Font en la pelea por el podio.

Rharsalla mantuvo el pulso hasta el final y paró el cronómetro en 4h 12:53, nuevo récord absoluto de la Maratón femenina. Julia Font terminó segunda, a 4:50, y Elisa Desco fue tercera, a 5:03.

La Media Maratón confirma el impacto del talento keniano

La Media Maratón dejó otra de las grandes imágenes de la edición. La presencia de corredores kenianos ya hacía prever una carrera rápida, y la salida desde el Faro de Fuencaliente confirmó esas expectativas. La prueba, de 24,80 kilómetros y 2.097 metros de desnivel positivo, terminó en el Refugio de El Pilar.

En categoría masculina, Philemon Kiriago se impuso en un final ajustado ante Anthony Felber. El keniano ganó con 2h 07:43, solo cuatro segundos por delante de Felber, y estableció una nueva mejor marca. Richard Omaya Atuya y Linus Hultegard entraron juntos en tercera posición con 2h 08:15, aunque el chip situó por delante al corredor keniano.

En mujeres, Ruth Gitonga fue la más fuerte y ganó con 2h 22:50. Superó en 2:50 a su compatriota Joyce Njeru y en 10:31 a Kirsty Skye Dickson. La palmera Moana Lilly Kehres firmó una gran actuación al terminar cuarta, primera española, con 2h 35:17.

La Media Maratón formó parte este año de la WMRA World Mountain Running Cup, circuito internacional reconocido por World Athletics, lo que reforzó el nivel competitivo de la cita palmera.

Una edición con ocho récords

La Transvulcania adidas 2026 comenzó con récords desde el jueves, en el Kilómetro Vertical, y cerró el sábado una jornada histórica con seis nuevas plusmarcas. La organización considera que esta edición se sitúa entre las mejores de todos los tiempos por la combinación de resultados, participación internacional y nivel competitivo.

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Los registros logrados en la Ultramaratón, la Maratón y la Media Maratón confirman la velocidad de una edición que reunió a corredores de referencia mundial y que dejó varias carreras abiertas hasta los tramos decisivos.