Puerto Naos suma un nuevo local autorizado en el avance hacia la normalidad tras la crisis de gases

El Cabildo de La Palma ha dado un nuevo paso en el proceso de recuperación de Puerto Naos, en Los Llanos de Aridane, con la autorización para la apertura de un local situado en la calle Mauricio Duque Camacho, número 19, bajo. La decisión se adopta después de que la dirección técnica del Plan de Emergencias Insular de La Palma (Peinpal) haya comprobado que los niveles de dióxido de carbono (CO2) registrados en el inmueble se mantienen dentro de los valores considerados seguros.

La medida se enmarca en la reapertura gradual de Puerto Naos y La Bombilla, dos zonas afectadas por la acumulación de gases de origen volcánico tras la erupción de 2021. El proceso se está desarrollando con autorizaciones individualizadas y bajo seguimiento técnico, a partir de las mediciones realizadas en viviendas, locales, garajes y espacios comunes.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, defendió que cada nueva autorización supone "un paso más" hacia la recuperación de la vida cotidiana y de la actividad económica en Puerto Naos. También remarcó que el avance se está realizando con criterios técnicos, control permanente y prudencia.

Más de 1.200 instalaciones autorizadas entre Puerto Naos y La Bombilla

Según el último informe técnico del Peinpal, entre Puerto Naos y La Bombilla existen ya 1.226 instalaciones autorizadas, de las que 1.058 cuentan con la documentación firmada. En el caso concreto de Puerto Naos, el balance incluye 44 locales comerciales y 36 garajes autorizados.

Los equipos técnicos continúan revisando nuevos espacios con el objetivo de ampliar, de forma progresiva, las zonas operativas y accesibles. Este procedimiento se mantiene ligado a la evolución de los niveles de CO2 y a los informes de seguridad emitidos por los servicios competentes.

El propio Cabildo ya había señalado en anteriores balances que la recuperación de estos núcleos se realiza de manera escalonada y con autorizaciones vinculadas a los protocolos de seguridad, dentro del trabajo del Peinpal para que Puerto Naos y La Bombilla puedan recuperar la normalidad.

Un sistema de vigilancia con sensores y medidores exteriores

El sistema de vigilancia desplegado en ambas zonas también sigue creciendo. Actualmente funcionan 1.597 sensores y 220 medidores exteriores en Puerto Naos y La Bombilla. Estos dispositivos permiten monitorizar de forma continua los niveles de gases y reforzar la seguridad en los espacios donde se plantea el regreso o la reapertura.

La vigilancia del CO2 es una de las claves del proceso. El proyecto ALERTA CO2, desarrollado con participación del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), tiene como objetivo desplegar una red de control de emisiones de gases tóxicos, principalmente dióxido de carbono, en Puerto Naos y La Bombilla durante el periodo 2023-2026.

Este programa contempla la instalación de sensores en viviendas, locales comerciales, garajes, entradas a edificios y ascensores, además de sistemas de comunicación y seguimiento en tiempo real.

Ascensores y garajes, piezas clave para recuperar la vida diaria

El informe técnico recoge también avances en infraestructuras de uso cotidiano. En Puerto Naos hay 22 ascensores autorizados, de los que 13 ya están en funcionamiento. La recuperación de estos elementos resulta importante para facilitar el regreso a la actividad normal en edificios residenciales y zonas con uso comercial.

La reapertura de garajes y ascensores no solo mejora la movilidad de residentes y usuarios, sino que también permite que los inmuebles recuperen funcionalidades básicas. En un núcleo como Puerto Naos, donde conviven viviendas, establecimientos y actividad turística, la habilitación de estos espacios es un factor relevante para la reactivación del entorno.

Una recuperación condicionada por el CO2 tras la erupción

Puerto Naos y La Bombilla han sido dos de los puntos más afectados por la presencia de gases tras la erupción volcánica de La Palma. El dióxido de carbono puede acumularse en zonas bajas, sótanos, garajes o espacios con escasa ventilación, por lo que la reapertura exige controles específicos y seguimiento continuado.

El Ministerio de Política Territorial recoge que la respuesta para estos núcleos incluye el diseño e implantación de una red densa de medición y control de gases tóxicos, especialmente CO2, con vigilancia en plantas bajas, primeras plantas, sótanos y otros espacios de las edificaciones.

Sergio Rodríguez puso en valor el trabajo coordinado de los equipos técnicos, de emergencias y de bomberos, que continúan realizando comprobaciones y acompañando el proceso de vuelta a la normalidad. El presidente insular insistió en que los datos muestran una evolución positiva, aunque el avance se mantiene ligado a la seguridad y a la evaluación caso por caso.

Un nuevo local para reactivar Puerto Naos

La autorización del nuevo local en la calle Mauricio Duque Camacho supone otro pequeño avance dentro de un proceso largo y complejo. Para el tejido económico de Puerto Naos, la reapertura de establecimientos es una señal de recuperación, siempre condicionada al cumplimiento de los criterios técnicos.

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El Cabildo mantiene que el objetivo es seguir incorporando espacios seguros a la actividad diaria, sin acelerar decisiones que dependan de la evolución de los gases. Con 1.226 instalaciones autorizadas, una red de más de 1.800 dispositivos de control entre sensores y medidores exteriores, y nuevas aperturas puntuales, Puerto Naos y La Bombilla continúan avanzando hacia una normalidad todavía vigilada.