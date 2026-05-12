La Palma reclama a Madrid y Bruselas una respuesta fitosanitaria adaptada a Canarias

El Cabildo de La Palma ha reclamado al Gobierno de España y a la Unión Europea que tengan en cuenta la singularidad fitosanitaria de Canarias a la hora de regular el uso de productos para combatir plagas agrícolas. El presidente insular, Sergio Rodríguez, defendió esta posición durante el debate de una moción sobre productos fitosanitarios, en la que se abordó la situación del sector primario y las dificultades que afrontan los agricultores de las Islas.

La institución insular sostiene que la realidad climática y geográfica del Archipiélago no puede tratarse con los mismos parámetros que el territorio continental. El clima subtropical favorece que determinadas plagas se comporten de manera diferente y obliga, según el Cabildo, a buscar soluciones técnicas específicas para cultivos clave como el plátano, la piña tropical o el aguacate.

Rodríguez afirmó que la prioridad debe ser compatible: proteger la salud de los consumidores y el medio ambiente, pero también garantizar la supervivencia de las personas que viven del campo.

Canarias pide respuestas diferenciadas para sus cultivos

Durante el debate de la moción presentada por el Grupo Popular, el presidente del Cabildo subrayó que tanto el Gobierno de Canarias como la propia institución insular han venido trabajando en los últimos tres años para buscar alternativas técnicas al uso de determinados productos fitosanitarios.

Según explicó, ante la falta de una respuesta suficiente por parte de Madrid y Bruselas, las administraciones canarias han tomado la iniciativa mediante la contratación de laboratorios privados para testar productos específicos. La intención es disponer de una base científica que permita ofrecer respuestas eficaces a los agricultores canarios y, en particular, a los palmeros.

El marco general de sanidad vegetal en España se recoge en la Ley 43/2002, que regula las actuaciones de prevención y lucha contra plagas y establece criterios para que las administraciones competentes adopten medidas de control.

Plagas, clima subtropical y desventaja competitiva

El Cabildo advierte de que el clima de Canarias hace que las plagas tengan una evolución distinta a la de otros territorios europeos. Esta circunstancia, según Rodríguez, obliga a adaptar las herramientas disponibles para el sector agrícola.

El Gobierno de Canarias cuenta con un área específica de Sanidad Vegetal que informa sobre requisitos fitosanitarios, importación y exportación de vegetales, así como sobre procedimientos relacionados con la protección de los cultivos en el Archipiélago.

El presidente insular defendió que no se trata de relajar controles ni de reducir garantías sanitarias, sino de permitir respuestas ajustadas a la realidad de las Islas. “Nuestra prioridad absoluta es salvaguardar la salud de los consumidores y proteger nuestro medio ambiente, pero eso debe ser compatible con la supervivencia de nuestra gente del campo”, señaló.

El debate sobre Mercosur

La moción también sirvió para denunciar lo que el Cabildo considera una contradicción en la política comercial europea. Rodríguez criticó que se impongan restricciones fitosanitarias estrictas a los agricultores canarios mientras se permite la entrada de productos de terceros países que, según defendió, no compiten bajo las mismas condiciones.

En ese contexto, el presidente insular se refirió al acuerdo con Mercosur y sostuvo que no resulta coherente exigir máximas limitaciones a los productores locales mientras se abren mercados a importaciones extracomunitarias con condiciones diferentes.

El Gobierno de España, por su parte, ha defendido en documentos oficiales que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur incorpora medidas para proteger los productos europeos más sensibles a la competencia. La Comisión Europea ha planteado además instrumentos de salvaguardia para productos agrícolas dentro del marco de aplicación del acuerdo UE-Mercosur.

Productos testados y posibles autorizaciones

Sergio Rodríguez informó de que el Servicio de Sanidad Vegetal dispone de informes que apuntan a la posibilidad de permitir el uso de determinados productos en dosis menores, adaptadas a la realidad insular.

El Cabildo está pendiente de los resultados de los test realizados, que podrían servir para amparar legalmente el uso de esas soluciones en el futuro. La institución sostiene que se trata de una vía técnica para dar seguridad jurídica a los agricultores y evitar que trabajen en desventaja frente a productores de otros territorios.

Una demanda del sector primario palmero

La Palma cuenta con cultivos especialmente sensibles para su economía agraria. El plátano sigue siendo una de las principales producciones de la Isla, mientras que el aguacate y la piña tropical han ganado peso en diferentes zonas agrícolas. El Cabildo advierte de que estos cultivos necesitan herramientas eficaces para hacer frente a plagas y enfermedades en un contexto climático distinto al peninsular.

La normativa estatal y autonómica regula tanto la sanidad vegetal como el uso sostenible de productos fitosanitarios. El Ministerio de Agricultura reúne información sobre normas fitosanitarias nacionales y medidas de prevención y control frente a plagas.

Presión política y soluciones técnicas

El presidente del Cabildo insistió en que la institución seguirá manteniendo la presión política para que se reconozca la singularidad de Canarias en materia de sanidad vegetal. Rodríguez defendió que las Islas no pueden recibir el mismo tratamiento normativo que el continente europeo cuando sus condiciones climáticas, agrícolas y geográficas son diferentes.

La Corporación insular afirma que continuará trabajando junto al Gobierno de Canarias en la búsqueda de soluciones técnicas y en la defensa de los intereses del sector primario.

Salud, medio ambiente y supervivencia del campo

El debate sobre los fitosanitarios se mueve entre tres prioridades: la protección de la salud pública, el cuidado del medio ambiente y la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas. El Cabildo asegura que no plantea elegir entre esos objetivos, sino encontrar un equilibrio que permita mantener la actividad agraria con garantías.

Rodríguez defendió que una normativa uniforme “impuesta desde fuera” puede complicar la situación de los agricultores si no tiene en cuenta las particularidades de Canarias. Por ello, pidió a Madrid y Bruselas que escuchen las reivindicaciones del Archipiélago y permitan respuestas diferenciadas cuando existan informes técnicos que las respalden.

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La institución insular concluye que el respaldo al sector primario pasa por combinar ciencia, control sanitario, seguridad jurídica y defensa política. Para el Cabildo, esa será la línea de trabajo para que La Palma pueda proteger sus cultivos sin renunciar a los estándares ambientales y de salud que exige la normativa europea.