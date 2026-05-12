La Palma recibe 16.000 turistas más en el primer trimestre y refuerza su recuperación

La Palma cerró el primer trimestre de 2026 con 113.564 turistas, lo que supone 16.000 visitantes más que en el mismo periodo de 2025. El dato representa un crecimiento del 17,45% entre enero y marzo, según un análisis elaborado por la Universidad de La Laguna y difundido por el Cabildo de La Palma.

La consejera insular de Turismo, Raquel Rebollo, valora estas cifras como una señal de continuidad en el proceso de recuperación turística de la Isla. El incremento se suma al buen comportamiento registrado durante la Semana Santa, cuando el sector alojativo alcanzó una ocupación del 85,62%, de acuerdo con los datos de Ashotel.

La patronal hotelera recoge en su encuesta de Semana Santa de 2026 que La Palma obtuvo una media de ocupación cercana al 86%, por encima de la media provincial, situada en el 82,91% entre el 29 de marzo y el 5 de abril.

Más visitantes entre enero y marzo

El crecimiento del primer trimestre confirma una mejora respecto al arranque de 2025. La Isla recibió 113.564 turistas en los tres primeros meses del año, frente a una cifra inferior en unas 16.000 personas durante el mismo periodo del ejercicio anterior.

Según el análisis citado por el Cabildo, el aumento equivale a un 17,45%. El dato coincide con la información recogida en documentos turísticos de Promotur e ISTAC para marzo de 2026, que sitúan a La Palma en 113.564 turistas acumulados en el primer trimestre y reflejan una subida interanual del entorno del 17,4%.

Rebollo destaca que el comportamiento de los primeros meses del año muestra una tendencia positiva tanto en el mercado nacional como en el internacional. Para el Cabildo, estos datos refuerzan la idea de que La Palma avanza en la recuperación de la actividad turística tras años marcados por dificultades vinculadas a la conectividad, la coyuntura económica y el impacto de la erupción volcánica.

Semana Santa alcanza el 85,62% de ocupación

La Semana Santa fue otro de los momentos clave del inicio de 2026 para el sector turístico palmero. Según los datos de Ashotel citados por el Cabildo, la ocupación alojativa en la Isla llegó al 85,62%, lo que supone una mejora del 22,47% respecto a 2025.

La encuesta del Observatorio de Competitividad Turística y Desarrollo Sostenible de Ashotel situó a La Palma en torno al 86% de ocupación durante el periodo vacacional, con mejores registros que La Gomera y en línea con los buenos datos provinciales.

Para la consejera de Turismo, esta evolución demuestra que la Isla mantiene una senda de recuperación y que las acciones de promoción empiezan a reflejarse en la llegada de visitantes y en la actividad alojativa.

Alemania se consolida como principal mercado

El mercado alemán vuelve a aparecer como uno de los grandes motores turísticos de La Palma. Según Raquel Rebollo, las acciones realizadas en Alemania con turoperadores y profesionales del sector durante los primeros meses del año se han traducido en más de 57.000 pasajeros llegados desde ese territorio.

El Cabildo considera que esta cifra refuerza el papel de Alemania como el mercado emisor más destacado para la Isla. La conexión con el público alemán ha sido tradicionalmente relevante para La Palma, especialmente por el perfil de visitante interesado en naturaleza, senderismo, paisaje volcánico, tranquilidad y turismo activo.

Los datos de conectividad aérea difundidos por el Cabildo en meses anteriores ya apuntaban a una consolidación del tráfico internacional y señalaban a Alemania como principal emisor extranjero. En febrero de 2026, la institución destacaba que las llegadas internacionales crecían y que Alemania se mantenía como mercado clave para la Isla.

También crecen otros mercados europeos

Además de Alemania, turistas procedentes de Bélgica, Países Bajos, Francia e Italia también eligieron La Palma como destino durante los primeros meses del año. Según la información facilitada por el Cabildo, esos mercados mejoraron sus resultados respecto a 2025.

La diversificación de mercados emisores es uno de los retos habituales de los destinos insulares. En el caso de La Palma, el refuerzo de conexiones y la presencia en eventos nacionales e internacionales forman parte de la estrategia para atraer visitantes de distintos países europeos, sin depender exclusivamente de un único origen.

Sube el alojamiento en hoteles y apartamentos turísticos

El sector alojativo también registró una mejora en el primer trimestre. Según el Cabildo, hoteles y apartamentos turísticos de La Palma sumaron 5.000 visitantes alojados más que en el mismo periodo del año anterior.

Este incremento resulta relevante porque no solo mide llegadas a la Isla, sino también actividad directa en establecimientos turísticos. La ocupación, las pernoctaciones y el volumen de viajeros alojados son indicadores clave para valorar la recuperación real del sector, especialmente en una isla donde el turismo tiene un peso importante en el empleo, el comercio, la restauración y los servicios.

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El Cabildo de La Palma asegura que continuará desarrollando acciones en eventos nacionales e internacionales para seguir posicionando el destino. La estrategia pasa por reforzar la presencia de la Isla en mercados con capacidad de crecimiento y mantener el contacto con turoperadores, agencias y profesionales del sector.