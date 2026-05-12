La Palma analiza cómo afectó el incendio de 2023 al lagarto tizón

El Cabildo de La Palma ha organizado una charla divulgativa para explicar cómo han respondido las poblaciones de lagarto tizón al incendio forestal que afectó en agosto de 2023 al extremo noroccidental de la Isla. La actividad se celebrará este miércoles 13 de mayo, de 18.30 a 19.30 horas, en el Museo Arqueológico Benahoarita, en Los Llanos de Aridane.

La sesión permitirá conocer los primeros resultados del seguimiento científico realizado en las zonas afectadas por el fuego. Entre las cuestiones que se abordarán figuran cómo sobrevivieron los ejemplares tras el incendio, qué están comiendo dos años después y cuál es su estado físico actual en comparación con poblaciones situadas en áreas no quemadas.

La charla será impartida por Xavier Santos y Enrique Ayllón, miembros de la Asociación Herpetológica Española (AHE). Esta entidad desarrolla el proyecto de investigación Dos años desde el incendio de La Palma: impacto sobre las poblaciones de lagarto tizón Gallotia galloti, encargado y financiado por el Cabildo de La Palma. La propia AHE recoge en su web la celebración de esta actividad divulgativa en Los Llanos de Aridane.

Una especie ligada al patrimonio natural de La Palma

El lagarto tizón (Gallotia galloti) es una especie de reptil endémica del Archipiélago canario, con presencia natural en Tenerife y La Palma. En la Isla, la subespecie palmera forma parte de la fauna habitual en distintos hábitats, especialmente en zonas abiertas, pedregosas y de matorral.

El Ministerio para la Transición Ecológica recoge que Gallotia galloti tiene una distribución limitada al Archipiélago Canario y es endémica de Tenerife, La Palma y algunos islotes de Anaga y Garachico.

La consejera insular de Medio Ambiente, Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, Mónica García, destaca que esta iniciativa permite acercar a la ciudadanía el trabajo científico que se realiza en la Isla para conocer cómo afectan los incendios forestales a los ecosistemas y a las especies.

Según la responsable insular, La Palma cuenta con una biodiversidad singular y resulta esencial seguir impulsando tanto la investigación como la divulgación para mejorar la conservación del territorio.

El incendio de agosto de 2023 como punto de partida

El origen del estudio está en el incendio forestal registrado en agosto de 2023, que afectó a 2.925 hectáreas de pinar y matorral de cumbre en el extremo noroccidental de La Palma.

A raíz de ese episodio, la Asociación Herpetológica Española inició en 2024 un programa de seguimiento de las poblaciones de lagarto tizón en zonas quemadas. El objetivo es analizar la supervivencia de la especie después del fuego y comprobar cómo se han adaptado los ejemplares supervivientes a las nuevas condiciones ambientales.

La investigación compara áreas afectadas por el incendio con otras no quemadas, lo que permite observar posibles diferencias en abundancia, alimentación y condición corporal.

Qué estudian los investigadores

El equipo de la AHE ha realizado censos en 2024 y 2025 para conocer la abundancia de lagartos en los puntos de seguimiento. Además, se han llevado a cabo capturas para analizar la dieta de los ejemplares mediante técnicas moleculares, una herramienta que permite identificar con más precisión qué recursos están consumiendo.

La investigación también estudia la condición corporal de los lagartos, un indicador relevante para valorar su estado físico y su capacidad de recuperación en ambientes alterados por el fuego.

Durante la charla se expondrán los resultados obtenidos hasta el momento sobre tres aspectos principales: abundancia, alimentación y estado físico de las poblaciones estudiadas.

Supervivencia, dieta y recuperación tras el fuego

Uno de los puntos de interés será conocer cómo han sobrevivido los lagartos en un paisaje transformado por el incendio. Después de un fuego forestal, cambian la disponibilidad de refugios, la cobertura vegetal, la temperatura del suelo y los recursos alimenticios, factores que pueden condicionar la presencia y el comportamiento de la fauna.

El estudio permitirá entender mejor si el lagarto tizón ha mantenido poblaciones viables en las zonas quemadas y qué diferencias existen con los ejemplares que viven en áreas no afectadas.

Divulgación científica en el Museo Arqueológico Benahoarita

La charla se celebrará en el Museo Arqueológico Benahoarita, un espacio cultural dependiente del Cabildo de La Palma situado en Los Llanos de Aridane. El museo cuenta con información institucional en la web del Cabildo y forma parte de la red de espacios culturales insulares.

La elección del museo como sede refuerza el carácter divulgativo de la actividad, pensada para acercar la investigación científica a la ciudadanía de forma accesible. El objetivo es que el público conozca de primera mano cómo se estudia la evolución de una especie tras un incendio forestal y por qué estos trabajos son útiles para la gestión ambiental.

Investigación para mejorar la gestión ambiental

Mónica García subraya que conocer la respuesta del lagarto tizón ante fenómenos extremos como los incendios ayuda a tomar mejores decisiones en materia ambiental y de gestión forestal. La consejera insiste en que esta especie forma parte del patrimonio natural de La Palma y que su seguimiento aporta información valiosa sobre la recuperación de los ecosistemas.

La iniciativa se enmarca en una línea de trabajo que combina investigación científica, educación ambiental y conservación de la biodiversidad. Para el Cabildo, los datos obtenidos por la AHE pueden servir para orientar futuras medidas de gestión en áreas quemadas y mejorar la comprensión de los efectos del fuego sobre la fauna insular.

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Con esta charla, La Palma abre una ventana al conocimiento científico generado tras el incendio de 2023 y pone el foco en una especie cercana, frecuente en el paisaje insular y clave para entender cómo responde la biodiversidad local a los cambios bruscos del entorno.