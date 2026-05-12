La Palma agota el Bono Turístico y prevé un retorno de 800.000 euros para el sector

El Bono Turístico La Palma ha agotado sus existencias tras completar la venta de los vales disponibles dentro del programa impulsado por el Cabildo de La Palma para dinamizar la actividad turística y reforzar la economía insular. La iniciativa contó con una dotación inicial de 400.000 euros y prevé generar un retorno económico estimado de 800.000 euros para las empresas turísticas palmeras.

La consejera insular de Turismo, Raquel Rebollo, ha destacado que el programa tiene un impacto positivo en la economía de la Isla porque favorece el consumo en establecimientos locales y promueve la relación directa entre visitantes, residentes y empresas adheridas. Según la responsable insular, uno de los objetivos es que las compañías del sector puedan distribuir ingresos a lo largo del año, recibiendo tanto a personas de La Palma como a visitantes de fuera.

El bono permitía a las personas consumidoras adquirir un vale por valor de 400 euros abonando solo 200 euros, mientras que el Cabildo asumía la otra mitad del importe. La información oficial del programa confirma que cada usuario podía conseguir un bono de 400 euros por 200, gracias a la cofinanciación de la Consejería de Turismo del Cabildo Insular de La Palma.

Un incentivo para alojamientos, ocio y experiencias turísticas

El Bono Turístico La Palma está dirigido al consumo en empresas y servicios turísticos adheridos al programa. La oferta incluye establecimientos hoteleros y extrahoteleros, guías turísticos, actividades de ocio, experiencias turísticas y otros servicios vinculados al destino.

La web oficial del bono detalla que puede utilizarse en alojamientos como hoteles, apartamentos, pensiones y otros establecimientos turísticos, además de guías oficiales, actividades recreativas, entretenimiento, alquiler de vehículos y embarcaciones, siempre que estén adheridos al programa.

La medida busca incentivar el gasto directo en el tejido empresarial de la Isla y reforzar la actividad turística más allá de los picos habituales de demanda. Para el Cabildo, este tipo de herramientas permite impulsar la economía local y contribuir a que los ingresos lleguen a distintos segmentos del sector turístico.

Plazos para canjear y disfrutar el bono

Aunque las existencias ya se han agotado, las personas que adquirieron el Bono Turístico La Palma todavía cuentan con margen para utilizarlo. El plazo para canjear el vale está abierto hasta el 30 de junio de 2026, mientras que se podrá disfrutar durante todo el año 2026 en los establecimientos adheridos.

El Cabildo había acordado ampliar hasta el 30 de junio de 2026 el plazo para canjear el Bono Turístico La Palma, con el objetivo de reforzar la actividad del sector turístico insular y favorecer un mayor impacto económico en la Isla. La institución también indicó que la iniciativa puede disfrutarse desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 en los establecimientos adheridos.

Esta ampliación permite que el consumo asociado al programa no se concentre en un único periodo, sino que pueda repartirse durante varios meses. La intención es que alojamientos, empresas de actividades, guías y otros negocios turísticos se beneficien de forma más equilibrada a lo largo del ejercicio.

Retorno previsto para las empresas palmeras

El programa fue diseñado con una dotación inicial de 400.000 euros. Al asumir el Cabildo la mitad del valor de cada bono, el volumen total de consumo previsto asciende a 800.000 euros, una cifra que se espera que revierta directamente en el tejido turístico de La Palma.

Raquel Rebollo ha subrayado que la iniciativa favorece la “retroalimentación” entre consumidores y establecimientos, al facilitar que quienes compraron el bono contraten servicios en empresas de la Isla. El impacto no se limita a los alojamientos, sino que puede alcanzar también a actividades complementarias, experiencias de ocio y servicios guiados.

Una herramienta para repartir actividad durante el año

La consejera de Turismo ha señalado que uno de los objetivos del bono es ayudar a que las empresas turísticas tengan ingresos en diferentes momentos del año. Esta distribución temporal resulta especialmente relevante para destinos insulares, donde la ocupación y el consumo pueden variar según temporadas, conexiones aéreas y periodos vacacionales.

En este sentido, el Cabildo plantea el Bono Turístico como una medida de estímulo económico que busca atraer visitantes y, al mismo tiempo, fomentar el consumo interno en negocios vinculados al turismo.

Cómo consultar la información del programa

Las personas que ya adquirieron el bono pueden consultar los establecimientos adheridos, condiciones de uso y detalles del programa en la web oficial bonoturisticolapalma.com. El portal del Cabildo de La Palma también mantiene información institucional sobre la iniciativa y sobre otros servicios y trámites insulares.

La página oficial del Bono Turístico La Palma recuerda que el vale puede canjearse hasta el 30 de junio de 2026 o hasta agotar su saldo, y que su uso está vinculado a establecimientos turísticos y de ocio adheridos.

Impulso al destino La Palma

El agotamiento de los bonos confirma el interés generado por esta iniciativa turística. Para el Cabildo, el programa contribuye a reforzar la imagen de La Palma como destino y a movilizar gasto en empresas locales.

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La medida se enmarca en las acciones insulares para apoyar al sector turístico y favorecer la actividad económica en la Isla. Con las existencias ya agotadas, la atención se centra ahora en el periodo de canje y en el uso efectivo de los bonos adquiridos, que deberán convertirse en reservas, visitas, actividades y consumo real antes de que finalicen los plazos establecidos.