El Cabildo de La Palma prepara una convocatoria de empleo público con 82 plazas

El Cabildo de La Palma ha dado un nuevo paso para reforzar su plantilla y mejorar los servicios que presta a la ciudadanía. La institución insular ha aprobado en la Mesa General de Negociación un paquete de medidas que permitirá poner en marcha una convocatoria de empleo público con 82 plazas en distintas áreas y categorías profesionales.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Cabildo para modernizar la administración insular, estabilizar la plantilla e incorporar nuevos perfiles técnicos, administrativos y operativos. Según ha explicado el consejero de Recursos Humanos, Fernando González, el acuerdo permite avanzar en una convocatoria "ambiciosa" que responde al compromiso adquirido por el grupo de gobierno al inicio del mandato.

El proceso integra de forma conjunta las bases de las Ofertas de Empleo Público de 2023, 2024 y 2025, con el objetivo de resolver vacantes acumuladas y reforzar departamentos esenciales para el funcionamiento de la Corporación. La información sobre convocatorias, bases y procesos selectivos del Cabildo se publica habitualmente en su sede electrónica y en el portal de empleo público de la institución.

Una convocatoria para reforzar servicios públicos

El acuerdo aprobado por la Mesa General de Negociación, celebrada el jueves 7 de mayo, permitirá convocar plazas en diferentes ámbitos de la administración insular. La distribución incluye puestos de Administración General, Medio Ambiente y Seguridad, Servicios Sociales y Salud, personal de oficios y una plaza en el ámbito educativo.

Fernando González ha defendido que el refuerzo de personal es necesario para mejorar la atención a la población y garantizar una administración más ágil, eficiente y cercana. El Cabildo ya había aprobado en ejercicios anteriores ofertas de empleo público con distintas plazas, entre ellas la OEP de 2024, que incluyó 88 puestos en varias categorías profesionales.

Plazas en Administración General

El bloque de Administración General concentra una parte relevante de la convocatoria. En total, se ofertarán:

15 plazas de personal técnico de administración general, grupo A1.

de personal técnico de administración general, grupo A1. 2 plazas del cuerpo administrativo, grupo C1.

del cuerpo administrativo, grupo C1. 13 plazas del cuerpo auxiliar administrativo, grupo C2.

del cuerpo auxiliar administrativo, grupo C2. 2 plazas de personal laboral auxiliar administrativo.

Estos perfiles están vinculados a la gestión diaria de expedientes, atención administrativa, tramitación interna y apoyo al funcionamiento de los servicios insulares. Su incorporación permitirá reforzar áreas con carga de trabajo estructural y mejorar los tiempos de respuesta a la ciudadanía.

Medio Ambiente, Seguridad y Servicios Sociales

En el área de Medio Ambiente y Seguridad, la convocatoria incluirá 5 plazas de agente de medio ambiente. Estos puestos estarán orientados a tareas de vigilancia, protección del territorio y conservación del entorno natural.

La oferta también contempla nuevas plazas para Servicios Sociales y Salud, un área especialmente sensible por su impacto directo en la atención a las personas. En este apartado se prevé una plaza de personal médico, una de psicología y 7 plazas de personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería.

Con estas incorporaciones, el Cabildo busca reforzar la atención integral a la población y mejorar la capacidad de respuesta en servicios relacionados con el bienestar social y la salud.

Oficios y personal operativo

La convocatoria reserva un bloque importante a puestos de carácter operativo, necesarios para el mantenimiento y funcionamiento cotidiano de distintos servicios insulares.

En este grupo se incluyen 21 plazas de personal operario, 3 de capataz, 2 de conductor o conductora de vehículos especiales, 2 de oficial de primera matarife, 2 de oficial de primera, 1 plaza de vigilante de puntos limpios, 1 de peón especializado, 1 de ayudante de cocina, 1 de ordenanza con funciones de conducción y 1 plaza de ordenanza.

Este tipo de perfiles resulta clave para la prestación de servicios materiales, mantenimiento, transporte, instalaciones públicas y tareas auxiliares de apoyo a la administración insular.

En el ámbito educativo y cultural, el Cabildo prevé convocar una plaza de profesorado de violín para la Escuela Insular de Música. La incorporación contribuirá a reforzar la formación artística y musical que se ofrece a la población palmera.

Oferta de Empleo Público de 2026: otras 58 plazas

Además de avanzar en la cobertura de vacantes de ejercicios anteriores, la Mesa General de Negociación aprobó la Oferta de Empleo Público de 2026, que incluirá 58 nuevas plazas.

El Cabildo sostiene que esta nueva oferta permitirá mantener la actividad administrativa y evitar interrupciones en los servicios públicos. Estas plazas podrán cubrirse mediante personal interino mientras se elaboran y aprueban sus bases definitivas.

La institución insular ya cuenta con un portal de transparencia donde publica información sobre oferta de empleo público, plazos y grado de ejecución, dentro de las obligaciones de transparencia de las administraciones públicas canarias.

Modernización de la administración insular

El refuerzo de personal se enmarca en una línea de trabajo orientada a modernizar la administración insular y adecuar la plantilla a las necesidades actuales. La cobertura de plazas pendientes y la aprobación de nuevas ofertas permiten ordenar la planificación de recursos humanos y reducir la temporalidad en determinados servicios.

Fernando González ha señalado que el acuerdo cumple con el compromiso asumido por el gobierno insular y permitirá consolidar una administración con más capacidad para atender a la ciudadanía. La sede electrónica del Cabildo centraliza trámites, convocatorias y publicaciones oficiales, por lo que será el canal de referencia para consultar la evolución de los procesos selectivos.

Próximos pasos para las personas interesadas

Las personas interesadas en participar en los procesos selectivos deberán estar pendientes de la publicación oficial de las bases, requisitos, plazos y sistemas de selección. Estos documentos determinarán las condiciones concretas para cada plaza, la forma de presentación de solicitudes y las pruebas previstas.

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El Cabildo recomienda consultar los canales oficiales para evitar información incompleta o desactualizada. Las convocatorias de empleo público deben publicarse en la sede electrónica, en los boletines oficiales correspondientes y, cuando proceda, en el Boletín Oficial del Estado.