El Cabildo de La Palma defiende el rigor técnico en la gestión del patrimonio cultural

El Cabildo de La Palma ha reafirmado su compromiso con una gestión del patrimonio cultural basada en la prudencia, el rigor técnico, la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada. La consejera insular de Cultura y Patrimonio Cultural, Miriam Perestelo, defendió esta posición tras el debate de una moción presentada por el Grupo Popular sobre la posible creación de nuevos espacios museísticos vinculados a colecciones privadas existentes en la Isla.

El grupo de Gobierno condicionó su apoyo a una reformulación del texto original y propuso centrar el acuerdo en dos vías concretas: la convocatoria de la Comisión de Patrimonio Cultural y la creación de una mesa de trabajo específica para analizar, desde una perspectiva técnica y política, las necesidades museísticas de La Palma.

La institución insular sostiene que cualquier avance en esta materia debe contar con informes rigurosos, participación de los técnicos y acuerdo previo con los propietarios o poseedores legítimos de las colecciones privadas.

Defensa del trabajo técnico del Cabildo

Durante la sesión, Perestelo rechazó la idea de que el Cabildo carezca de planificación en materia de patrimonio cultural. Según señaló, trasladar que la institución no trabaja ni planifica “no se corresponde con la realidad”.

La consejera puso en valor la labor del personal técnico del área de Patrimonio Cultural, al que definió como una referencia permanente para orientar las decisiones públicas. También recordó que este trabajo se desarrolla en un contexto en el que los recursos disponibles no siempre son amplios, lo que exige priorizar actuaciones y actuar con criterios profesionales.

El área de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma recoge entre sus funciones la protección y conservación del patrimonio histórico, etnográfico y arqueológico de la Isla, además de la tramitación de expedientes de declaración de Bien de Interés Cultural.

Respeto a la propiedad privada en las colecciones

Uno de los puntos centrales del debate fue el papel de las colecciones privadas en la política cultural insular. El Cabildo subraya que estas colecciones forman parte de legados familiares y personales que deben ser tratados con cautela, respeto y seguridad jurídica.

Perestelo recordó que detrás de cada colección existen familias, propietarios y trayectorias personales cuya colaboración resulta imprescindible para cualquier proyecto de difusión o conservación. Por ello, defendió que el patrimonio no se preserva generando incertidumbre, sino construyendo confianza.

“El patrimonio no se preserva generando incertidumbre, se preserva generando confianza desde el rigor técnico. Colaborando, no imponiendo”, sostuvo la consejera.

Cesiones, depósitos y asesoramiento

El Cabildo afirma que ya mantiene fórmulas de colaboración con propietarios de colecciones privadas mediante cesiones, depósitos y asesoramiento técnico. Estas vías permiten proteger, estudiar o difundir bienes culturales sin alterar los derechos legítimos de sus titulares.

La institución insiste en que cualquier iniciativa futura deberá contar con el aval de quienes poseen legalmente esas colecciones. Este criterio será incorporado de forma expresa en los trabajos que se desarrollen en la comisión y en la mesa específica propuesta por el grupo de Gobierno.

Qué dice la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias

La posición del Cabildo se enmarca en la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias, que regula las competencias de las administraciones públicas canarias, los instrumentos de protección y el régimen común y específico de los bienes culturales del Archipiélago.

Esta norma establece un marco de actuación para proteger el patrimonio cultural, pero también exige garantías jurídicas y procedimientos adecuados. La legislación canaria ordena categorías de bienes, instrumentos de protección y mecanismos de intervención, por lo que cualquier proyecto museístico o de colaboración con colecciones privadas debe ajustarse a ese marco legal.

El Gobierno de Canarias también recoge esta ley en su base normativa Juriscan, donde figura como la norma autonómica de referencia en materia de patrimonio cultural.

Una mesa de trabajo para estudiar espacios museísticos

Para buscar un punto de consenso, el grupo de Gobierno planteó mantener aquellos apartados de la moción que permitan avanzar de forma realista. La propuesta pasa por convocar la Comisión de Patrimonio Cultural y crear una mesa de trabajo específica sobre espacios museísticos.

Ese foro permitiría estudiar qué proyectos son viables, qué necesidades tiene la Isla, qué colecciones podrían colaborar y bajo qué condiciones. También serviría para abrir un debate técnico y político sobre el futuro de los espacios culturales de La Palma, evitando decisiones precipitadas o sin respaldo documental.

Análisis antes de nuevas decisiones

El Cabildo defiende que la creación de nuevos espacios museísticos no debe plantearse solo como una declaración de intenciones, sino a partir de estudios de viabilidad, informes técnicos, disponibilidad presupuestaria, condiciones de conservación y acuerdo con propietarios.

La mesa de trabajo permitirá ordenar ese debate y valorar las mejores fórmulas para proteger y divulgar el patrimonio insular.

Planificación cultural con visión de futuro

Miriam Perestelo reiteró la disposición del grupo de Gobierno al diálogo para estudiar actuaciones beneficiosas para La Palma. La consejera insistió en que cualquier decisión debe respetar el trabajo técnico de la institución y contribuir a consolidar una política cultural sólida.

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La Palma cuenta con un patrimonio amplio y diverso, que incluye bienes arqueológicos, etnográficos, históricos, artísticos, documentales y manifestaciones culturales vinculadas a la memoria colectiva. El Gobierno de Canarias dispone además de recursos educativos y documentales sobre el catálogo del patrimonio cultural de La Palma, que permiten consultar bienes por municipios y favorecen su identificación y difusión.