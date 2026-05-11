El tirón del mercado alemán confirma la mejoría turística en La Palma

La Palma confirma su recuperación turística en el primer trimestre de este año. La isla bonita recibió entre enero y marzo 16.000 turistas más que en el primer trimestre de 2025. Un total de 113.564 visitantes eligieron La Palma, lo que supone un incremento del 17,45%, según indica un análisis elaborado por la Universidad de La Laguna.

La consejera de Turismo del Cabildo palmero, Raquel Rebollo, destaca que en Semana Santa el sector alojativo de la Isla registró un 85,62% de ocupación, lo que según su opinión «demuestra la continuidad en el proceso de recuperación, mejorando en un 22,47% los números del 2025». Rebollo incide en que en los primeros meses del año las acciones realizadas en Alemania con turoperadores y profesionales del sector «se han visto reflejadas con más de 57.000 pasajeros llegados desde este territorio, reforzando este mercado como el más destacado para nuestra isla». «Las cifras muestran una tendencia al alza respecto al año pasado, tanto en lo referente al ámbito nacional como internacional», detalla.

Turistas procedentes de Bélgica, Países Bajos, Francia o Italia también han escogido a La Palma como destino para sus vacaciones, mejorando los números del año 2025 en cuanto a visitantes de estos territorios.

Además, el sector hotelero también consigue una subida de 5.000 visitantes alojados en hoteles y apartamentos turísticos de la isla.

El equipo de gobierno insular continúa realizando acciones en eventos nacionales e internacionales, según un comunicado de la corporación insular palmera, con el fin de seguir fomentando el destino La Palma.

Las cifras de este año van camino de récord, con unas previsiones que pueden acercarse a los 400.000 visitantes, cuando en 2025 la cifra global fue de 297.399. Ya el año comenzó bien tras registrarse un total de 363.325 cruceristas en todo 2025, un récord histórico para la isla que supuso el incremento del 43% con respecto al año pasado y el 91% con respecto al 2023.

Las cifras de los cruceros

Los resultados reflejaron, según la consejera insular de Turismo, el «éxito» del trabajo conjunto entre el Cabildo de La Palma y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, «fruto de una colaboración continua durante los últimos dos años» y, en concreto, «gracias al trabajo coordinado con la dirección comercial de Luz Marina Espiau Moreno, que ha permitido reforzar la presencia de La Palma en los itinerarios de cruceros y mejorar la experiencia del visitante».

Tras la erupción de 2021, año en que la cifra de turistas cayó a 110.719, los datos han demostrado una mejoría progresiva que puede cristalizar este 2026 con un número jamás alcanzado por el sector en La Palma.