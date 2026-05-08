La Transvulcania adidas afronta su edición más competitiva con un elenco mundial en sus tres distancias y récord de participación en las modalidades inclusivas

La Transvulcania adidas 2026 afronta este sábado 9 de mayo una de las jornadas más esperadas de su 16ª edición con un cartel deportivo de primer nivel internacional y cifras inéditas en sus modalidades inclusivas. La Ultramaratón, la Maratón y la Media Maratón se disputarán en paralelo sobre algunos de los senderos más emblemáticos de La Palma, con más de un centenar de atletas de élite procedentes de los cinco continentes.

La prueba, organizada por el Cabildo de La Palma a través de la empresa pública Sodepal, volverá a situar a la Isla en el centro del trail running mundial. La organización ha reunido a campeones del mundo, ganadores de grandes carreras internacionales y nombres habituales de circuitos como UTMB, CCC, Western States o Skyrunner World Series. Además, la cita mantiene el respaldo popular que la ha convertido en uno de los grandes acontecimientos deportivos de Canarias: las más de 3.000 plazas disponibles se agotaron prácticamente desde el inicio.

El programa competitivo se refuerza este año con el crecimiento de las modalidades adaptadas. La Joëlette y el Desafío Transvulcania, integrados en el plan Transvulcania Accesible 2026, alcanzan sus mejores cifras de participación y consolidan la inclusión como una parte estructural del evento.

Ultramaratón: 73 kilómetros entre Fuencaliente y Los Llanos

La distancia reina de la Transvulcania saldrá a las 6.00 horas desde el Faro de Fuencaliente y finalizará en Los Llanos de Aridane. El recorrido suma 73,06 kilómetros y 4.350 metros de desnivel positivo, atravesando el GR-131 y el malpaís de la Ruta de los Volcanes.

En categoría masculina, la participación española estará liderada por Luis Alberto Hernando, una de las grandes figuras del trail internacional. El corredor burgalés ha sido tres veces campeón del mundo de trail por la IAU, campeón de Europa de ultras, triple ganador de la Ultramaratón de Transvulcania y plusmarquista histórico de la prueba con un tiempo de 6h 52’ 39”.

Junto a él figuran otros nombres destacados como Mario Olmedo, Zaid Ait Malek, Abel Carretero, Borja Fernández, Pablo Villa y Rodrigo Monasor. El nivel internacional lo completan corredores como los italianos Nadir Maguet y Andreas Reiterer, los estadounidenses David Sinclair, Ben Dhiman y Matt Daniels, además de Dmitry Mityaev, el japonés Rui Ueda, el chino Jiasheng Shen y el escandinavo Petter Engdahl, ganador de la prueba en 2022.

Un cartel femenino con nombres históricos

En la carrera femenina, la francesa Blandine L’Hirondel parte como una de las principales favoritas. También estarán en la línea de salida la alemana Daniela Oemus, la australiana Lucy Bartholomew, Ekaterina Mityaeva, Anastasia Davydova y la italiana Federica Zuccollo.

Las opciones españolas estarán representadas por Azara García de los Salmones y Gemma Arenas, dos corredoras con amplia experiencia en pruebas de largo recorrido. A ellas se suma la histórica Emelie Forsberg, que regresa a Transvulcania diez años después de su última victoria.

Maratón: descenso exigente hasta Tazacorte

La Maratón de Transvulcania propone un recorrido de 43,20 kilómetros desde el Roque de los Muchachos hasta la Playa de Puerto de Tazacorte. La distancia destaca por sus más de 3.300 metros de bajada, un perfil que exige fortaleza muscular y una gran capacidad técnica en descenso.

En la categoría masculina, Alex García Carrillo llega como uno de los corredores a seguir. Entre sus principales rivales estarán los italianos Christian Marini y Giacomo Forconi, el portugués Tiago Vieira y los españoles Pablo Bautista, Zaid Ait Malek y Fran Anguita.

La prueba femenina presenta también un alto nivel. Ikram Rharsalla lidera la lista de favoritas, con presencia nacional de corredoras como Julia Font, Leire Fernández, Vanessa Caba e Inés Astrain. El bloque internacional lo completan la islandesa Elisa Kristinsdottir, las italianas Elisa Desco y Anna Ongaro, la alemana Kim Schreiber y la argentina Florencia Milanesi.

Media Maratón: debut en la Copa del Mundo WMRA

La Media Maratón saldrá a las 7.30 horas desde el Faro de Fuencaliente, una hora y media después de la Ultramaratón. Su recorrido incluye 24,80 kilómetros y 2.097 metros de desnivel positivo hasta el Refugio de El Pilar, atravesando la Ruta de los Volcanes.

La gran novedad de esta edición es su incorporación a la WMRA World Mountain Running Cup, en la categoría Classic. La World Mountain Running Association ha incluido a Transvulcania en su calendario de Copa del Mundo de 2026, con una doble cita en La Palma dentro de un circuito reconocido por World Athletics.

La llegada del atletismo keniano a La Palma

La Media Maratón contará con una potente representación keniana. El grupo estará encabezado por Philemon Kiriago, doble campeón del mundo y doble ganador de Sierre-Zinal. También competirán Richard Omaya Atuya, ganador de la Copa del Mundo WMRA 2025, y Ephantus Njeri.

En categoría femenina, destacan Joyce Muthoni Njeru, actual número uno del ranking WMRA, triple campeona de la Copa del Mundo WMRA y campeona de la Golden Trail World Series 2024. Junto a ella estarán Philaries Eruto Kisang, Ruth Gitonga Mwikahi y Jedidah Chepkemoi Sang.

El cartel europeo se completa con corredores y corredoras con experiencia en el podio palmero como Daniel Osanz, Yoel de Paz, Damien Humbert, Onditz Iturbe, Camilla Magliano, Iris Pessey, Jessica Pardin, Silvia Lara y Moana Lylly Kehres.

Récord en las modalidades inclusivas

La dimensión social de la Transvulcania también crece en 2026. El plan Transvulcania Accesible 2026 refuerza las modalidades adaptadas y permite que la inclusión gane presencia dentro del programa oficial.

La modalidad Joëlette, que acerca la montaña a personas con movilidad reducida acompañadas por equipos especializados, alcanza este año su mejor dato histórico: pasa de 3 equipos en la edición anterior a 7 equipos inscritos. Además, por primera vez contará con premios en metálico, equiparando su reconocimiento al del resto de distancias.

El Desafío Transvulcania también experimenta un fuerte crecimiento, con 15 inscritos frente al único participante de 2025. Estas modalidades se completan con la Transvulcania Kids-Junior Inclusiva y el Desfile de Banderas en la meta de Los Llanos de Aridane.

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Cómo seguir la Transvulcania adidas 2026 en directo

La organización ha previsto una retransmisión en vivo desde primera hora de la mañana a través de los canales propios de Transvulcania y de RTVC. La prueba contará así con una cobertura amplia para seguir la evolución de los principales corredores, las llegadas a meta y el desarrollo de las distintas distancias.