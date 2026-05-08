La Palma visibiliza el talento femenino en la astronomía con una nueva edición de 'Women of CTAO'

La Palma volverá a poner el foco en el papel de las mujeres en la ciencia con la celebración de la sexta edición de Women of CTAO, un encuentro divulgativo dedicado a profesionales vinculadas al Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO). La cita tendrá lugar el próximo sábado 16 de mayo, a las 11:00 horas, en el Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma.

El acto está organizado con la colaboración del Cabildo de La Palma, a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico y Social de La Palma (Sodepal), y busca acercar a la ciudadanía el trabajo que se desarrolla en torno al CTAO-Norte, situado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en Garafía.

El encuentro se celebrará íntegramente en español y contará con servicio de interpretación en lengua de signos española (LSE), una medida que refuerza su carácter accesible e inclusivo. Al finalizar la mesa redonda, se abrirá un espacio de intercambio entre asistentes y participantes.

Un encuentro para acercar la ciencia a la ciudadanía

La iniciativa reunirá a tres profesionales con trayectoria en el proyecto CTAO-Norte y con vínculos personales o laborales con La Palma. En formato de mesa redonda, compartirán su experiencia en un ámbito científico de alta especialización y explicarán cómo se trabaja desde la Isla en una infraestructura astronómica de alcance internacional.

Las participantes serán Patricia Márquez, responsable del emplazamiento CTAO-Norte; Mónica Deza, coordinadora de la oficina CTAO-Norte; y Carolina Hernández, administradora y coordinadora de seguridad de los Large-Sized Telescopes (LST).

Márquez, natural de Madrid, cuenta con una trayectoria internacional y reside en La Palma desde 2018. Deza, nacida en Buenos Aires, se trasladó a Europa hace más de 25 años, vivió durante 13 años en Barcelona y se estableció en la Isla en 2023. Hernández, por su parte, es natural de La Palma y desarrolla su labor profesional en el entorno de los grandes telescopios del CTAO.

Participación de alumnado palmero

La mesa estará moderada por Arianne Vera y Joaquín Hernández, estudiantes del ciclo formativo de Marketing y Publicidad del IES José María Pérez Pulido. Su participación aportará una mirada joven al diálogo entre ciencia, comunicación y sociedad.

Desde la organización se destaca el valor de implicar al alumnado en este tipo de actividades, especialmente por su capacidad para generar referentes y mostrar salidas profesionales ligadas a la ciencia, la tecnología, la comunicación y la gestión de grandes proyectos internacionales.

El CTAO y el papel de La Palma en la astronomía de rayos gamma

El Cherenkov Telescope Array Observatory será el observatorio de astronomía de rayos gamma más grande y potente del mundo. Su objetivo es estudiar los fenómenos más energéticos del universo, como las partículas cósmicas, los agujeros negros supermasivos o posibles señales relacionadas con la materia oscura, según explica el propio observatorio en su página oficial.

El proyecto contará con dos grandes emplazamientos: CTAO-Norte, instalado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, y CTAO-Sur, ubicado en el desierto de Atacama, en Chile. La Agencia Europea Austral (ESO) detalla que la estación norte se encuentra en el observatorio gestionado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) en la Isla.

En conjunto, el observatorio prevé operar más de 60 telescopios de distintos tamaños. La configuración aprobada incluye 13 telescopios en el hemisferio norte y 51 en el hemisferio sur, de acuerdo con la información divulgada por ESO.

La ciencia como motor de conocimiento y proyección exterior

La consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, participará en el acto junto a la consejera insular de Turismo, Raquel Rebollo. Desde el Cabildo se subraya que La Palma no solo es reconocida internacionalmente por la calidad de sus cielos, sino también por el personal que trabaja en proyectos científicos de primer nivel.

Perestelo destaca la importancia de reconocer a las profesionales que forman parte de la astronomía y de la investigación avanzada. Rebollo, por su parte, incide en que este tipo de encuentros ayudan a proyectar una imagen de La Palma vinculada al conocimiento, la ciencia y el astroturismo, mostrando además la dimensión humana de los grandes proyectos científicos.

Sodepal, empresa pública del Cabildo, participa en iniciativas de promoción económica, social y turística vinculadas a la Isla. Su portal de transparencia recoge que la sociedad es de capital íntegramente insular y que depende del Cabildo de La Palma.

Women of CTAO: divulgación, igualdad y referentes científicos

La directora de Comunicación del CTAO, Alba Fernández-Barral, señala que Women of CTAO forma parte de las acciones impulsadas para acercar la ciencia a la población y fomentar la diversidad en el ámbito científico. La organización busca que este encuentro contribuya a crear referentes para las nuevas generaciones y a abrir oportunidades reales de participación.

La sexta edición consolida una línea de trabajo que une divulgación científica, igualdad de oportunidades y conexión entre la ciudadanía palmera y los proyectos internacionales que se desarrollan en la Isla. La participación de tres profesionales vinculadas al emplazamiento norte permite, además, mostrar distintas trayectorias dentro de una misma infraestructura científica: dirección de emplazamiento, coordinación operativa, administración y seguridad.

El crecimiento del CTAO-Norte en el Roque de los Muchachos

El emplazamiento norte del CTAO continúa reforzando su presencia en La Palma. Según la nota difundida por la organización, el equipo ha incorporado nuevos perfiles profesionales desde 2025 y prevé seguir ampliando personal durante 2026 y 2027.

Noticias relacionadas

Este crecimiento consolida el papel de la Isla como enclave estratégico para la investigación astronómica internacional. El Observatorio del Roque de los Muchachos, gestionado por el Instituto de Astrofísica de Canarias, acoge desde hace décadas algunos de los telescopios más relevantes del hemisferio norte y es uno de los pilares de la actividad científica en Canarias. El IAC también identifica el CTAO como uno de los proyectos en ejecución en este emplazamiento palmero.