La Palma destina un millón de euros a reforzar la atención sociosanitaria en los municipios rurales

El Cabildo de La Palma reforzará la atención sociosanitaria en los municipios rurales de la Isla con una línea de financiación de un millón de euros dirigida a los ayuntamientos. La medida, impulsada a través del área de Acción Social, que dirige Ángeles Fernández, tiene como objetivo mejorar los recursos destinados a personas mayores, dependientes y menores en situación de riesgo psicosocial.

La subvención está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027 y busca apoyar proyectos municipales vinculados al cuidado, la protección social y la mejora de instalaciones y servicios. El Cabildo plantea esta actuación como una herramienta para reforzar la atención en los municipios con mayores dificultades por envejecimiento de la población, dispersión territorial o lejanía respecto a los recursos insulares.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, ha defendido la colaboración con los catorce ayuntamientos de La Palma como una vía esencial para garantizar el bienestar de la ciudadanía. Según el Cabildo, la prioridad es que las personas mayores y dependientes puedan recibir una atención adecuada con independencia del municipio en el que residan.

Apoyo especial a los municipios con más dispersión y envejecimiento

La Corporación insular prestará especial atención a los municipios rurales que presentan un índice elevado de envejecimiento o mayores dificultades de acceso a los recursos de ámbito insular. En este grupo se incluyen Tijarafe, Puntagorda, Garafía, Barlovento, San Andrés y Sauces y Fuencaliente.

Estos municipios recibirán un refuerzo económico para impulsar actuaciones en materia sociosanitaria. La intención es compensar las condiciones que complican la prestación de servicios, como la ubicación de muchas viviendas, la distancia a determinados recursos y el perfil demográfico de cada zona.

La consejera insular de Acción Social, Ángeles Fernández, ha señalado que esta ayuda supone un avance en el cuidado y bienestar de la población palmera, especialmente en las áreas donde la atención resulta más compleja. También ha destacado que la atención a la ciudadanía es uno de los ejes principales de trabajo de la institución insular.

Una cuantía mínima de 15.000 euros por ayuntamiento

La convocatoria establece una cuantía mínima de 15.000 euros para cada ayuntamiento. Ese importe se destinará a proyectos de atención y protección a menores en situación de riesgo psicosocial.

Además de esa cantidad inicial, el resto del crédito se distribuirá de forma proporcional en función del porcentaje de población de cada municipio respecto al total de habitantes de La Palma. De esta manera, el reparto combinará una base mínima común con un criterio poblacional para ajustar la financiación a la realidad de cada zona.

El Cabildo sostiene que el objetivo es que cada municipio cuente con recursos económicos suficientes para crear, mantener o mejorar servicios e instalaciones que generen un beneficio directo a la población.

Qué tipo de proyectos podrán reforzarse

La nota del Cabildo no detalla una relación cerrada de actuaciones, pero vincula la financiación a proyectos del área de Acción Social. En ese marco, los fondos podrán contribuir a mejorar la atención de personas dependientes, reforzar recursos para mayores, proteger a menores en situación de riesgo psicosocial y apoyar servicios municipales que favorezcan el bienestar de la ciudadanía.

La actuación se alinea con el papel del Servicio de Acción Social del Cabildo, que atiende a la ciudadanía, a otras administraciones públicas, entidades sociales y colectivos de distintos ámbitos de trabajo. La institución insular recoge en su web oficial que este servicio tiene entre sus funciones la atención social y la coordinación con administraciones y entidades del tercer sector.

Atención a mayores y personas dependientes

La atención sociosanitaria en territorios rurales es especialmente relevante en islas como La Palma, donde la dispersión de la población puede dificultar el acceso a determinados recursos. El Cabildo subraya que la nueva línea de ayudas permitirá seguir avanzando en el proceso de creación y mejora de instalaciones y servicios.

El área insular de Acción Social cuenta con una sección especializada en atención a personas mayores, personas con discapacidad y personas dependientes. Según la información institucional del Cabildo, esta sección desarrolla servicios con un enfoque preventivo, personalizado y comunitario para mejorar la calidad de vida de las personas.

El Gobierno de Canarias también dispone de un portal específico de mayores y dependencia, donde se recoge información sobre centros de día, centros de servicios sociales, centros de atención social y recursos dirigidos a personas en situación de dependencia.

Coordinación con los ayuntamientos

Sergio Rodríguez ha insistido en que el trabajo conjunto con los ayuntamientos es clave para que la respuesta llegue a todos los puntos de la Isla. La medida busca reforzar la capacidad de los municipios, especialmente de aquellos con menos recursos propios o con mayores dificultades para atender a población mayor y dependiente.

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El enfoque municipal permite adaptar los proyectos a las necesidades concretas de cada territorio. No tiene las mismas demandas un núcleo con población dispersa que una zona más concentrada, ni un municipio con mayor envejecimiento que otro con más población infantil o juvenil. Por eso, el Cabildo plantea esta subvención como una herramienta flexible dentro de la planificación social insular.