La Palma abre una formación en Imagen Personal para mejorar la empleabilidad en estética y autocuidado

El Cabildo de La Palma, a través de la empresa pública Sodepal, ha puesto en marcha una nueva acción formativa en Imagen Personal dirigida a mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral en la Isla. El curso se impartirá en Fuencaliente, contará con 15 plazas disponibles y tendrá una duración total de 300 horas.

La iniciativa está orientada a personas interesadas en adquirir conocimientos prácticos en peluquería, estética y desarrollo personal, tres ámbitos vinculados al sector del autocuidado. La formación no exige experiencia previa y está abierta a personas mayores de 16 años que residan en La Palma.

El plazo de inscripción estará abierto del 4 al 15 de mayo de 2026, o hasta que se completen las plazas. Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica de Sodepal.

Un curso de 300 horas en Fuencaliente

La formación se desarrollará durante 12 semanas consecutivas, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas. El programa se impartirá en el municipio de Fuencaliente, con el objetivo de acercar este tipo de oportunidades formativas a distintas zonas de la Isla.

El contenido se divide en tres bloques principales: 150 horas de peluquería, 140 horas de estética y 10 horas dedicadas a motivación y autoestima. La metodología será mayoritariamente práctica, con un 60% de la formación centrada en ejercicios y actividades aplicadas.

La acción formativa ha sido adjudicada a Allo Studio Islas SLU, entidad especializada en imagen personal e inscrita en el Servicio Canario de Empleo, según recogen las bases publicadas en la web de Comercio La Palma.

Quién puede inscribirse

El curso está dirigido a personas que cumplan dos requisitos básicos: tener más de 16 años y residir en La Palma. No será necesario contar con experiencia previa en el sector, por lo que la formación se plantea como una puerta de entrada para quienes quieran iniciar un itinerario profesional en este ámbito.

Las solicitudes se atenderán por orden de inscripción. En caso de empate, se dará prioridad a personas desempleadas o con mayores dificultades de inserción laboral, de acuerdo con los criterios recogidos en la convocatoria.

Diploma y certificado al finalizar

Al completar la formación, el alumnado recibirá un diploma acreditativo y un certificado de formación. Según la información facilitada por el Cabildo, esta acreditación permitirá desempeñar funciones como auxiliar de imagen personal, un perfil profesional que actualmente registra demanda en la Isla.

La formación no se presenta como una titulación oficial de Formación Profesional, sino como una acción práctica de capacitación para mejorar las opciones laborales en el sector de la estética, la peluquería y los servicios relacionados con el cuidado personal.

Una apuesta por la empleabilidad en sectores con demanda

La consejera de Promoción Económica y Comercio del Cabildo de La Palma y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, ha destacado la importancia de impulsar acciones vinculadas a un sector en crecimiento. Según ha señalado, existe una demanda cada vez mayor de servicios relacionados con la imagen personal y el bienestar.

Perestelo considera que la ciudadanía presta hoy más atención al cuidado personal y a la imagen, una realidad que, en su opinión, abre nuevas oportunidades formativas y laborales para los palmeros y palmeras.

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El proyecto se enmarca en las acciones de Sodepal orientadas a la promoción económica, el apoyo al empleo y el desarrollo de iniciativas formativas en la Isla. La empresa pública depende del Cabildo de La Palma y desarrolla programas vinculados a sectores estratégicos, empleo, formación, comercio y dinamización económica.