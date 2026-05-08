Breña Alta encara la recta final del nuevo paseo peatonal entre El Llanito y Las Ledas

El nuevo paseo peatonal de Breña Alta entra en su fase final. El Cabildo de La Palma ha confirmado que las obras superan ya el 70% de ejecución en el tramo de la LP-202 comprendido entre El Llanito y Las Ledas, una actuación destinada a mejorar la movilidad peatonal y reforzar la seguridad vial en una zona utilizada por vecinos y usuarios que se desplazan a pie por el municipio.

El proyecto fue licitado por 907.360 euros con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). La intervención forma parte de las actuaciones insulares dirigidas a modernizar la red viaria y adaptar las carreteras a las necesidades reales de la población, especialmente en aquellos tramos donde la convivencia entre vehículos y peatones requiere soluciones más seguras.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, visitó los trabajos junto al consejero insular de Infraestructuras, Darwin Rodríguez; el alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe; el concejal de Obras y Servicios, Sergio González, y personal técnico encargado del seguimiento de la obra.

Una actuación para caminar con más seguridad

El objetivo principal del nuevo paseo es ofrecer un recorrido peatonal más seguro y cómodo en el tramo que conecta El Llanito con Las Ledas. La actuación responde a una demanda vecinal planteada desde hace años y busca facilitar los desplazamientos a pie en un entorno que combina uso residencial, tránsito local y circulación rodada.

Sergio Rodríguez destacó durante la visita que la obra supone una mejora directa para la ciudadanía. Según el presidente insular, este tipo de proyectos no solo incrementan la seguridad de quienes transitan por la vía, sino que también elevan la calidad de vida al favorecer una movilidad “más amable y segura”.

El área de Infraestructuras del Cabildo de La Palma tiene entre sus funciones la planificación y ejecución de obras públicas, la conservación de la red de carreteras insulares y regionales, la señalización y las actuaciones de seguridad vial.

Financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias

El nuevo paseo peatonal se financia con cargo al Fdcan, un instrumento económico destinado a impulsar actuaciones de cohesión territorial, desarrollo económico y mejora de infraestructuras en Canarias. El programa ha permitido ejecutar proyectos en distintos municipios de La Palma, especialmente en materia de servicios públicos, movilidad y equipamientos.

El Fondo de Desarrollo de Canarias fue creado para promover acciones que contribuyan a la cohesión económica, social y territorial, así como al desarrollo económico y la creación de empleo en las Islas.

Rodríguez subrayó la importancia del Fdcan para el desarrollo de La Palma y defendió que se trata de un programa con impacto directo en la vida diaria de los vecinos. En este caso, la inversión se traduce en una infraestructura peatonal que mejora la conectividad local y reduce riesgos en un tramo sensible de la LP-202.

Mejoras técnicas previstas en la obra

El proyecto incorpora varias actuaciones orientadas a reforzar la protección de los usuarios de la vía. Entre las principales mejoras figura la instalación de una barrera de seguridad mixta de madera y metal, así como una barandilla de protección peatonal fabricada en madera.

Estas soluciones buscan integrar la actuación en el entorno y, al mismo tiempo, ofrecer más seguridad a las personas que caminan por la zona. La obra también incluye un refuerzo de las condiciones de seguridad y salud laboral durante su ejecución.

Garantía ampliada de uno a dos años

Otro de los aspectos incluidos en el proyecto es la ampliación del plazo de garantía, que pasa de un año a dos. Esta medida permitirá disponer de un periodo más amplio para responder ante posibles incidencias posteriores a la finalización de los trabajos.

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El Cabildo considera que este tipo de actuaciones son necesarias para avanzar hacia una red viaria más moderna, segura y adaptada al uso cotidiano de la ciudadanía.