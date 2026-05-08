Las balsas de La Palma almacenan tres millones de pipas de agua más que hace un año

Las balsas de La Palma llegan al mes de mayo con una situación notablemente mejor que la registrada en las mismas fechas de 2025. Según los datos del Consejo Insular de Aguas, los embalses públicos y privados de la Isla almacenan actualmente 8,1 millones de pipas de agua, lo que supone tres millones más que hace un año.

El aumento de las reservas se atribuye a las intensas lluvias de los últimos meses, que han permitido una recuperación importante de los recursos hídricos insulares. El vicepresidente del Cabildo y consejero insular de Aguas, Juan Ramón Felipe, destaca que las precipitaciones han favorecido tanto a los embalses públicos como a los privados, aunque recuerda que el agua sigue siendo un recurso limitado y que conviene mantener un uso responsable, especialmente ante la llegada del verano.

El Consejo Insular de Aguas de La Palma, organismo autónomo adscrito al Cabildo, es la entidad encargada de la dirección, ordenación, planificación y gestión unitaria del agua en la Isla.

Los embalses públicos están al 81% de su capacidad

Los 12 embalses de titularidad pública se sitúan en conjunto al 81% de su capacidad. Más de la mitad superan ya el 90% y algunos se encuentran completamente llenos, una situación que refleja el efecto de las lluvias acumuladas durante los últimos meses.

Entre las balsas al 100% destacan Bediesta, en San Andrés y Sauces, con 179.516 metros cúbicos, y Dos Pinos, en Los Llanos de Aridane, con 349.705 metros cúbicos almacenados.

El buen nivel de llenado permite afrontar los próximos meses con más margen, aunque el Cabildo insiste en la necesidad de no relajar las medidas de ahorro. El verano es tradicionalmente una etapa de menores precipitaciones y de mayor presión sobre los recursos disponibles.

La Laguna de Barlovento supera el millón y medio de metros cúbicos

Una de las infraestructuras más relevantes por su capacidad es la balsa de La Laguna de Barlovento, que se encuentra al 86%. En este momento almacena 1.512.346 metros cúbicos de agua, lo que la sitúa como una de las principales reservas hídricas de la Isla.

También destaca la balsa de Vicario, en Tijarafe, que alcanza el 68% de su capacidad, con 949.330 metros cúbicos. Ambas infraestructuras son claves por el volumen que pueden almacenar y por su papel en la distribución de agua para distintos usos.

Las balsas del norte, con niveles muy altos

En el noreste de la Isla, varias balsas se encuentran cerca de su capacidad máxima. La balsa de Las Lomadas, en San Andrés y Sauces, alcanza el 99%, con 97.551 metros cúbicos. En la misma zona, Los Galguitos está al 92%, con 102.331 metros cúbicos.

La balsa de Adeyahamen también presenta un nivel elevado, con el 93% de su capacidad y 320.423 metros cúbicos almacenados. Estos datos reflejan una recuperación amplia del sistema de almacenamiento en diferentes puntos de La Palma.

Puntagorda, Puntallana, Los Llanos y Fuencaliente

En Puntagorda, la balsa de Montaña de Arco llega al 93%, con 91.755 metros cúbicos, mientras que la balsa de Puntagorda se sitúa al 75%, con 85.350 metros cúbicos.

En Puntallana, la balsa de Manuel Remón alcanza el 72% de su capacidad, con 95.839 metros cúbicos. En Los Llanos de Aridane, la balsa de Cuatro Caminos almacena 76.305 metros cúbicos, lo que equivale al 71%.

La balsa con menor nivel de llenado es La Caldereta, en Fuencaliente, que se encuentra al 61%, con 67.133 metros cúbicos.

El Cabildo pide prudencia pese al aumento de reservas

Juan Ramón Felipe subraya que el incremento de agua embalsada es una buena noticia para La Palma, pero advierte de que no debe llevar a un consumo despreocupado. El consejero recuerda que el periodo estival suele traer menos lluvias, por lo que resulta clave mantener hábitos de ahorro y eficiencia.

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La gestión del agua es especialmente sensible en Canarias por la irregularidad de las precipitaciones y la dependencia de infraestructuras de almacenamiento, transporte y distribución. La Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias trabaja en proyectos estratégicos vinculados al conocimiento, la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia en el sector hídrico del Archipiélago.