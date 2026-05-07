La Palma inicia la campaña para implantar la recogida puerta a puerta de biorresiduos en Los Llanos y Santa Cruz

El Consorcio de Servicios de La Palma ha iniciado la campaña informativa para la puesta en marcha del nuevo sistema de recogida separada de biorresiduos puerta a puerta en los municipios de Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma. La actuación forma parte del despliegue insular de un modelo con el que se pretende mejorar la separación de la materia orgánica y facilitar su aprovechamiento posterior.

La campaña combina varias líneas de trabajo: información directa a comercios y grandes generadores de residuos orgánicos, presencia de educadores ambientales en plazas y espacios públicos y, en los próximos días, apertura de puntos de reparto de material para las viviendas.

El vicepresidente del Consorcio de Servicios y consejero de Residuos del Cabildo de La Palma, Fernando González Negrín, ha subrayado que esta fase es clave para que el nuevo sistema se implante de forma ordenada y comprensible. La intención, según la institución, es resolver dudas desde el principio y acompañar tanto a la ciudadanía como a las actividades económicas en el cambio de modelo.

Qué cambia con la recogida de biorresiduos

Los biorresiduos son los restos orgánicos biodegradables, como residuos de comida, restos vegetales de cocina o pequeños restos de poda, que pueden recibir un tratamiento específico para obtener compost u otros recursos. El Ministerio para la Transición Ecológica explica que la implantación de la recogida separada debe adaptarse a la realidad de cada municipio, teniendo en cuenta factores como el tipo de urbanismo, la cantidad de residuos generada y la organización del servicio.

En La Palma, el nuevo modelo se aplicará en los núcleos urbanos de Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma, las dos áreas de la Isla con más de 10.000 habitantes. El propio Consorcio detalla que el proyecto tiene como objetivo implantar la recogida separada de biorresiduos mediante el sistema puerta a puerta en estas zonas urbanas.

Información directa para comercios y grandes generadores

Durante estos días, los equipos de educación ambiental están realizando visitas individualizadas a comercios, establecimientos y otros grandes generadores de materia orgánica. El objetivo es explicar cómo funcionará el servicio, conocer las necesidades de cada actividad y avanzar en la entrega o instalación de los elementos de contenerización que correspondan.

Esta parte de la campaña busca que bares, restaurantes, tiendas de alimentación, floristerías u otros negocios que producen restos orgánicos puedan adaptarse desde el inicio. La información personalizada permitirá ajustar el sistema a cada caso y favorecer una separación correcta de los residuos.

Puntos informativos en plazas y espacios públicos

De forma paralela, la campaña ya está presente en plazas y espacios públicos de ambos municipios. Allí, educadores ambientales atienden a las personas que se acercan a los puntos informativos o que son contactadas durante la actividad de calle.

En esta primera fase, estos espacios tienen carácter informativo. Sirven para explicar el nuevo sistema, aclarar dudas habituales y preparar a la ciudadanía para el reparto de los materiales que necesitarán en sus viviendas.

Cuándo y dónde se repartirá el material

El siguiente paso será la apertura de los puntos de reparto de material, donde los hogares podrán recoger los elementos necesarios para participar en el nuevo modelo de recogida separada. En estos puntos se entregarán los materiales asignados a cada vivienda y se explicará cómo usarlos, qué residuos deben depositarse y cuál será el calendario de recogida.

Fechas y ubicaciones

En Santa Cruz de La Palma, los puntos de reparto estarán en:

Del 11 al 16 de mayo: Plaza de la Alameda.

Plaza de la Alameda. Del 18 al 23 de mayo: Plaza Vandale.

Plaza Vandale. Del 25 al 30 de mayo: Plaza de San Francisco.

El horario en la capital será los lunes, miércoles y viernes, de 14.00 a 20.00 horas, y los martes, jueves y sábados, de 9.00 a 15.00 horas.

En Los Llanos de Aridane, el reparto se realizará en:

Del 11 al 16 de mayo: Plaza de España.

Plaza de España. Del 18 al 20 de mayo: confluencia entre las calles Sarbelio Pérez Pulido y Rosal.

confluencia entre las calles Sarbelio Pérez Pulido y Rosal. Del 21 al 23 de mayo: Plaza de Francisco Rodríguez Betancor.

Plaza de Francisco Rodríguez Betancor. Del 25 al 30 de mayo: Plaza de España.

En este municipio, el horario previsto será los lunes, miércoles y viernes, de 14.00 a 20.00 horas.

Qué materiales se entregarán

La campaña contempla la distribución de cubos de aportación, cubos aireados para la cocina, bolsas o fundas compostables, guías del servicio y calendarios de recogida. La entrega dependerá del tipo de usuario y del modelo que corresponda en cada zona.

El sistema combinará distintas soluciones. Además de la recogida puerta a puerta, se incorporarán contenedores cerrados en la vía pública en Los Llanos de Aridane y buzones inteligentes en bloques plurifamiliares de Santa Cruz de La Palma. La finalidad es adaptar la recogida a la configuración urbana de cada municipio.

Un proyecto financiado con fondos europeos

La actuación forma parte del proyecto de implantación de la recogida separada de biorresiduos puerta a puerta en Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma, impulsado por el Consorcio de Servicios de La Palma y el Cabildo de La Palma.

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El proyecto cuenta con financiación de la Unión Europea – NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una subvención de 726.146,56 euros. El Plan de Recuperación español se enmarca en los programas nacionales aprobados por los Estados miembros para acceder a los fondos europeos NextGenerationEU.