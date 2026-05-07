Canarias celebra su primer Día de la Memoria Histórica con un acto en Fuencaliente

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha presidido este jueves la celebración del primer Día de la Memoria Histórica de Canarias, en un acto que tuvo lugar en el Centro de Visitantes del Volcán de San Antonio, en Fuencaliente, en el que también intervino el alcalde del municipio, Gregorio Alonso; el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, y el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez.

La fecha marca el aniversario de la primera exhumación judicial de represaliados de la Guerra Civil y el franquismo que se llevó a cabo en España, que tuvo lugar el 7 de mayo de 1994 en el Pino del Consuelo, en Fuencaliente. "Era importante para nosotros celebrar aquí, en este pueblo, tan cerca del origen de todo, la primera edición del Día de la Memoria Histórica de Canarias y hacerlo junto a las familias, las verdaderas protagonistas, las que, con sus propias manos, con sus propios medios, iniciaron esa búsqueda por la que llevaban décadas esperando, cargando con el silencio y la pena".

"Era importante para nosotros celebrar aquí, en este pueblo, tan cerca del origen de todo, la primera edición del Día de la Memoria Histórica de Canarias y hacerlo junto a las familias, las verdaderas protagonistas, las que, con sus propias manos, con sus propios medios, iniciaron esa búsqueda por la que llevaban décadas esperando, cargando con el silencio y la pena" Nieves Lady Barreto — Consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias

"Reparar el dolor"

“El mayor deber de las administraciones es reparar el dolor y aliviar la pena de las familias que fueron señaladas, que no pudieron soltar sus lágrimas, que se tragaron las palabras y tuvieron que bajar la cabeza. Este es un acto de justicia con ellos y ellas”, añadió.

"Un territorio pionero"

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, señaló que La Palma supo ser pionera en el trabajo de devolver la dignidad a quienes les fue arrebatada, recordando que "el trabajo de recuperación que hoy vemos consolidado no empezó de la nada”. Además, indicó que “aquel impulso abrió una senda que nos ha permitido, con el paso de los años, seguir dando sepultura digna a quienes fallecieron en cunetas, barrancos o fueron sepultados en el silencio de nuestros montes”, añadiendo que es una labor que “no se ha hecho por revancha, sino por una profunda convicción de que ninguna familia merece tener a sus seres queridos en paradero desconocido”.

“Esto no se ha hecho por revancha, sino por una profunda convicción de que ninguna familia merece tener a sus seres queridos en paradero desconocido" Sergio Rodríguez — Presidente del Cabildo de La Palma

Por su parte, Gregorio Alonso, alcalde del municipio, destacó el esfuerzo de Fuencaliente por recuperar a los desaparecidos y el trabajo que se ha hecho desde varias administraciones para convertir el Pino del Consuelo en un monumento a la memoria.

En el acto es el primero de esta naturaleza que se celebra en Canarias al quedar el 7 de mayo constituido como Día de la Memoria Histórica de Canarias a propuesta de la Comisión Técnica de Memoria Histórica y refrendado por la Ley 9/2025.

La consejera regional Nieves Lady Barreto, segunda por la izquierda, junto con los homenajeados en Fuencaliente. / E.D.

En este primer Día de la Memoria Histórica de Canarias también recibieron reconocimiento las tres asociaciones memorialistas de las Islas -Asociación para la Memoria Histórica de Arucas, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de La Palma- "por su compromiso con la memoria, el reconocimiento y la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo", tal y como destacó el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, en su intervención.

Recibieron también reconocimiento los representantes de la familia Rodríguez Betancort, la ex presidenta del Cabildo de La Palma, Guadalupe González Taño; la abogada María Victoria Hernández y la periodista Magaly Cáceres, como representante de los medios de comunicación.