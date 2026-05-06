Transvulcania adidas amplía su Plan de Inclusión con nuevas medidas para "no dejar a nadie atrás"

Transvulcania adidas, organizada por SODEPAL —empresa pública del Cabildo de La Palma—, da un paso más en su Plan de Inclusión de cara a la edición 2026 bajo el sello 'Transvulcania Accesible 2026'.

El plan refuerza la apuesta del evento por la accesibilidad universal y la participación de personas con discapacidad o con necesidades funcionales especiales. Asimismo, consolida los avances logrados en 2025 e incorpora nuevas acciones que amplían el alcance social de la prueba.

"Transvulcania es mucho más que una carrera: es uno de los grandes escaparates de La Palma en el mundo y, precisamente por eso, debe ser un escaparate en el que todas las personas estén representadas. Con este Plan de Inclusión damos un paso más en la dirección marcada por el Cabildo, situando la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en el centro de la organización. Queremos que cualquier palmero, palmera o visitante que se acerque a la prueba —ya sea como participante, acompañante o espectador— se sienta plenamente parte de ella", destaca Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma.

Antecedentes: las acciones de inclusión de 2025

La edición 2025 marcó un hito en la trayectoria inclusiva de Transvulcania con la puesta en marcha de la modalidad Joëlette, que permitió acercar la montaña a personas con movilidad reducida, acompañadas por equipos especializados, compartiendo recorrido con el resto de modalidades.

También se desarrolló la Transvulcania Kids Inclusiva, en la que niños y niñas con discapacidad participaron en las pruebas ordinarias gracias a diferentes apoyos: Punto TRV Accesible, zonas de regulación para menores con necesidades específicas, material adaptado y liebres de acompañamiento, entre otros recursos.

A estas iniciativas se sumaron el Desafío Transvulcania —con la realización de un reto con perro guía— y la participación en el Desfile de Banderas en la meta de Los Llanos, un acto ya consolidado dentro del carácter integrador del evento.

"El verdadero valor de Transvulcania Accesible 2026 está en los detalles: el Punto TRV Accesible, las zonas de regulación, las liebres de acompañamiento, la difusión en lengua de signos o el Desfile de Banderas. Son medidas concretas, trabajadas mano a mano con los colectivos, que transforman un gran evento deportivo en una experiencia compartida por personas con discapacidad y sus familias", señaló la consejera de Acción Social, Ángeles Fernández.

Novedades 2026

"Desde SODEPAL hemos trabajado para que el Plan de Inclusión 2026 dé un salto cualitativo. Mantenemos todo lo que funcionó el año pasado —Joëlette, Kids-Junior Inclusiva, Desafío Transvulcania y Desfile de Banderas— y sumamos cinco novedades: un nuevo Punto TRV Accesible en la meta de Los Llanos de Aridane, mejoras en la accesibilidad de la Feria del Corredor y de la entrega de premios, la adaptación del proceso de inscripción del voluntariado y, por primera vez, premios en metálico para la modalidad Joëlette, equiparando su reconocimiento al del resto de modalidades", explicó la consejera de Promoción Económica y consejera delegada de SODEPAL, Miriam Perestelo.

El objetivo es que Transvulcania adidas continúe siendo un referente entre las grandes carreras de montaña del mundo, pero también en la organización de eventos deportivos abiertos a todas las personas.

Para 2026, la organización mantiene todas las acciones inclusivas consolidadas el año anterior: la modalidad Joëlette, la modalidad Kids-Junior Inclusiva, el Desafío Transvulcania y el Desfile de Banderas, garantizando así la presencia transversal de la inclusión en todos los espacios y modalidades.

El éxito de 2025 ha propiciado un notable incremento de la participación: la modalidad Joëlette pasa de 3 a 7 equipos, mientras que el Desafío Transvulcania contará con 11 competidores (además de 2 técnicos y 3 acompañantes), frente a un único participante en la edición anterior.

Además, por primera vez se incorporan premios en metálico para la modalidad Joëlette, equiparando su reconocimiento y poniendo en valor el esfuerzo de los equipos participantes.

El Plan de Inclusión 2026 incorpora cinco nuevas acciones que refuerzan la accesibilidad en puntos clave del evento:

Un Punto TRV Accesible en la meta de Los Llanos de Aridane, que extiende este modelo al espacio de llegada de la ultramaratón.

Mejoras en la accesibilidad de la Feria del Corredor, para garantizar una experiencia plenamente inclusiva.

Refuerzo de la accesibilidad en la entrega de premios, favoreciendo la visibilidad y participación de todos los colectivos.

Adaptación del proceso de inscripción del voluntariado, facilitando la incorporación de personas con distintos perfiles y necesidades.

"La inclusión no es una actividad paralela: forma parte del ADN de la prueba y de la forma en que SODEPAL la planifica, edición tras edición", concluyó Miriam Perestelo.

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Transvulcania adidas está organizada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, a través de SODEPAL, y cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias —mediante la Consejería de Turismo y Promotur, con su marca “Islas Canarias Latitud de Vida”—, así como de las empresas adidas, Hotel H10 Taburiente Playa, Hotel La Palma Princess, Hotel Meliá La Palma, Fred. Olsen Express, Cicar, Spar La Palma, Coca-Cola, Libbys, Isola y Nutrinovex.