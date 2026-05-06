La Residencia de Mayores de La Dehesa en La Palma avanza hacia un nuevo modelo con 58 plazas más

Las obras de reforma integral de la Residencia de Mayores de La Dehesa, en La Palma, avanzan con el objetivo de sumar 58 nuevas plazas a la red insular de atención a personas mayores y dependientes. La actuación se centra en la segunda y tercera planta del centro y supone una de las principales inversiones sociosanitarias que desarrolla actualmente el Cabildo palmero.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 5.775.610,88 euros, financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU. La intervención afecta a más de 2.800 metros cuadrados y permitirá transformar el recurso hacia un modelo de atención basado en Unidades de Convivencia, una fórmula que busca crear entornos más cercanos a un hogar y adaptados a las necesidades actuales de las personas usuarias.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y la consejera insular de Acción Social, Ángeles Fernández, han visitado el desarrollo de los trabajos para conocer el avance de una reforma que la institución considera estratégica para reforzar la atención a la dependencia en la Isla.

Una inversión de 5,7 millones para modernizar el centro

La reforma de La Dehesa se puso en marcha tras la firma del acta de replanteo y fue adjudicada por el Cabildo de La Palma para adaptar parcialmente el Centro de Mayores, ubicado en el Complejo Sociosanitario Virgen de las Nieves, en Santa Cruz de La Palma. La institución insular recoge que la actuación fue adjudicada por 5.775.610,88 euros y financiada con fondos europeos Next Generation.

Sergio Rodríguez destacó que el ritmo de las obras permite ser optimistas respecto al cumplimiento de uno de los objetivos prioritarios del grupo de gobierno: mejorar la atención que se presta a las personas mayores y dependientes. El presidente defendió que esa mejora requiere una transformación física y operativa de los recursos disponibles, para que los centros puedan responder a nuevas necesidades asistenciales.

La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, instrumento financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Este mecanismo nació para impulsar una recuperación sostenible, inclusiva y justa en los Estados miembros tras la crisis sanitaria de la COVID-19.

Qué son las Unidades de Convivencia

Una de las claves del proyecto es el cambio de modelo asistencial. La reforma no se limita a renovar espacios, sino que reorganiza las plantas intervenidas en Unidades de Convivencia, pensadas para grupos reducidos y con una distribución más próxima a la vida cotidiana de un hogar.

Ángeles Fernández explicó que el objetivo es priorizar la calidad de vida de los usuarios. Cada una de las dos plantas contará con 29 plazas, distribuidas mayoritariamente en habitaciones individuales con baño totalmente adaptado.

El diseño prevé cuatro Unidades de Convivencia por planta, equipadas con zonas diáfanas para la preparación de comidas, comedor y salas de estar. Estas áreas estarán dimensionadas principalmente para grupos de siete personas, lo que facilita una atención más cercana, personalizada y familiar.

Más plazas para la atención a la dependencia en La Palma

La Residencia de Mayores de La Dehesa es un centro residencial de atención a personas dependientes de gestión directa del Cabildo Insular de La Palma. El acceso está gestionado por el Servicio de Acción Social, concretamente por la sección encargada del acceso y seguimiento de plazas de centros de atención social a la dependencia y tutelas.

La ampliación de plazas permitirá reforzar una red sociosanitaria especialmente relevante en una isla con necesidades crecientes de atención residencial. Según el portal insular de dependencia, La Dehesa atiende a personas mayores de 65 años o mayores de 50 con una discapacidad reconocida superior al 65%, así como a personas con dependencia severa o gran dependencia.

Espacios adaptados y atención más cercana

El nuevo diseño de las plantas reformadas busca mejorar tanto la funcionalidad como la experiencia diaria de las personas residentes. Las habitaciones individuales con baño adaptado favorecen la intimidad y la accesibilidad, mientras que los espacios comunes permiten mantener dinámicas de convivencia en grupos pequeños.

El modelo pretende alejarse de una organización residencial más institucionalizada y avanzar hacia ambientes más cálidos, donde las personas usuarias puedan desarrollar rutinas cotidianas con mayor comodidad. La intervención también permitirá actualizar instalaciones, mejorar la distribución y adecuar el centro a estándares actuales de atención y seguridad.

Financiación europea y coordinación institucional

La reforma se financia con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU, con la participación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma.

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La implicación de varias administraciones permite ejecutar una obra de amplio alcance en un recurso clave para la atención social insular. El Cabildo defiende que la inversión contribuirá a modernizar los servicios públicos y a garantizar espacios dignos, accesibles y ajustados a las necesidades actuales de la ciudadanía.