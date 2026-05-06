La Palma prueba un sistema pionero para extraer CO2 de edificios en Puerto Naos

El Cabildo de La Palma y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, dependiente del CSIC, están ensayando en Puerto Naos un sistema de despresurización para reducir la presencia de dióxido de carbono (CO2) en edificios afectados por la acumulación de gases. La técnica permite captar el gas en zonas críticas de los inmuebles y dirigirlo hacia puntos no habitables, donde puede dispersarse en la atmósfera sin riesgo para las personas.

La actuación forma parte de las medidas que se aplican en Puerto Naos y La Bombilla, dos núcleos del Valle de Aridane donde se mantienen controles por la presencia de gases tras la erupción volcánica de 2021. El objetivo es disponer de soluciones técnicas que ayuden a recuperar espacios todavía condicionados por concentraciones de CO2 superiores a las permitidas.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, defiende que este trabajo es clave para dar certidumbre a los vecinos. Según explicó, la intervención busca pasar de la simple vigilancia del gas a la aplicación de medidas físicas en los edificios para avanzar hacia condiciones técnicas y sanitarias seguras.

Cómo funciona el sistema de despresurización

El método actúa sobre la presión del aire en los cimientos, las cámaras de aire y los puntos exteriores donde se detectan mayores niveles de CO2. A través de conductos y extractores específicos, el gas se retira de áreas sensibles como sótanos, garajes o plantas bajas.

Una vez captado, el CO2 se conduce hasta zonas de evacuación no habitables. Allí se libera en condiciones que favorecen su dilución natural, evitando que se concentre en espacios cerrados o de uso cotidiano.

La técnica se apoya en criterios de ingeniería de la edificación y en el análisis del comportamiento del gas dentro de las estructuras. La elección del Instituto Eduardo Torroja responde, según el Cabildo, a su experiencia en patología de la construcción y física edificatoria.

Un ensayo para crear un protocolo aplicable a más inmuebles

Los resultados de estas pruebas servirán para definir un protocolo de actuación que pueda replicarse en otros edificios de Puerto Naos y La Bombilla. La intención es contar con una herramienta útil para intervenir en inmuebles donde las mediciones sigan marcando valores no compatibles con el uso residencial o comercial.

Esta solución se suma a la red de sensores de monitorización continua y a los sistemas de ventilación forzada ya utilizados en la zona. Cada medida cumple una función distinta: los sensores permiten conocer la evolución de los niveles de gas, la ventilación ayuda a renovar el aire y la despresurización busca actuar sobre el origen de la acumulación en determinadas estructuras.

La colaboración científica en la recuperación del Valle

El Comisionado Especial para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, ha destacado la cooperación entre administraciones y equipos científico-técnicos en los trabajos de control y mitigación de gases. A su juicio, la combinación de recursos, conocimiento y coordinación permite avanzar con mayor seguridad en la recuperación de las zonas afectadas.

Izquierdo también considera que La Palma se está consolidando como un espacio de referencia para estudiar soluciones aplicables a futuras emergencias. La experiencia acumulada en Puerto Naos y La Bombilla une investigación, gestión pública y respuesta territorial ante una situación compleja.

Una segunda fase para estudiar usos del CO2

El Cabildo trabaja además en una línea complementaria relacionada con el posible aprovechamiento industrial del CO2. Sergio Rodríguez apunta que esta fase podría convertir un problema ambiental en un recurso económico, siempre que las investigaciones confirmen opciones viables y seguras.

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Por ahora, la prioridad continúa siendo la protección de la población y la recuperación progresiva de los espacios afectados. Cualquier avance dependerá de los resultados técnicos, de las mediciones y de la validación de los protocolos.