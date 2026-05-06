La Palma se proyecta al mundo con una campaña de El Corte Inglés protagonizada por Irina Shayk

La Palma vuelve a situarse en el escaparate audiovisual internacional con la campaña publicitaria de El Corte Inglés protagonizada por la supermodelo y actriz Irina Shayk. El rodaje, desarrollado en distintas localizaciones de la Isla Bonita, ha contado con la participación de empresas y profesionales locales y refuerza la imagen de La Palma como destino preparado para acoger producciones de alcance global.

La campaña ha recorrido enclaves como La Bajita, en Villa de Mazo; el Porís de Candelaria, en Tijarafe; y el Bosque de Los Tilos, en San Andrés y Sauces. Estos escenarios permiten mostrar la diversidad visual de la isla, desde paisajes costeros hasta entornos naturales de alto valor, en una producción que vincula la imagen de La Palma a una marca de referencia nacional y a una figura internacional.

El Cabildo de La Palma, a través de Sodepal y La Palma Film Commission, destaca el impacto promocional y económico de la campaña. La acción no solo utiliza la isla como escenario, sino que incorpora una mención directa a La Palma, La Isla Bonita, lo que aumenta su valor como herramienta de posicionamiento exterior. La campaña puede verse en la web de El Corte Inglés dedicada a Summertime 2026.

La Palma como plató natural para grandes marcas

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, subraya que este tipo de rodajes demuestra que la isla cuenta con experiencia, capacidad y talento para recibir producciones de primer nivel. Según defiende, La Palma dispone de localizaciones singulares, pero también de empresas y profesionales capaces de responder a las necesidades de proyectos internacionales.

Rodríguez sostiene que cada producción que escoge la isla contribuye a proyectar una imagen moderna y competitiva. A su juicio, el valor de estos trabajos va más allá de la promoción turística, porque también generan empleo, activan servicios locales y colocan a La Palma en circuitos profesionales de alto valor.

La La Palma Film Commission se presenta como una oficina de apoyo a rodajes que ofrece asesoramiento gratuito sobre localizaciones, permisos y recursos del sector audiovisual en la isla.

La Bajita, el Porís de Candelaria y Los Tilos

El rodaje ha elegido tres espacios muy diferentes entre sí. La Bajita, en Villa de Mazo, aporta una costa con identidad propia; el Porís de Candelaria, en Tijarafe, ofrece una de las estampas más reconocibles del litoral palmero; y el Bosque de Los Tilos, en San Andrés y Sauces, introduce la fuerza visual de la laurisilva.

La combinación de estos enclaves permite mostrar, en distancias reducidas, la variedad paisajística de La Palma. Esa diversidad es uno de los principales atractivos para el sector audiovisual, ya que facilita rodajes con atmósferas muy distintas sin grandes desplazamientos.

La campaña forma parte de la línea Summertime de El Corte Inglés, protagonizada por Irina Shayk y centrada en la moda de baño, accesorios, fragancias y maquillaje de temporada. La propia compañía presenta esta acción como una campaña vinculada a la energía, la frescura y la elegancia del verano.

Impacto económico para empresas y profesionales locales

La consejera de Promoción Económica y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, destaca que los rodajes publicitarios son una línea estratégica para La Palma porque generan actividad durante todo el año. Se trata de proyectos intensos, especializados y con un efecto directo sobre empresas y trabajadores del territorio.

En esta producción ha tenido un papel relevante el sector profesional palmero. La empresa Enróllate Films asumió los departamentos de localizaciones, producción y casting de figuración, con el equipo formado por Yoel García, David Bienes, Belén Hernández y Sergio González.

También participaron Eduardo Muza como chófer personal de Irina Shayk; Alberto Pérez como ayudante de Arte; Jonathan Díaz, de Diazar Atelier, en vestuario; Patio del Vino, con Antonio Pérez, en catering; y Zaida Álvarez y Silvia Saavedra en maquillaje.

Figuración local y colaboración vecinal

La figuración estuvo cubierta íntegramente por vecinos y vecinas de La Palma, lo que refuerza la participación directa de la ciudadanía en una producción de proyección internacional.

El rodaje también tuvo impacto en servicios como transporte, alojamiento, restauración, logística y asistencia al equipo. Además, la colaboración vecinal en enclaves como El Porís de Candelaria y La Bajita facilitó el desarrollo de los trabajos y contribuyó a una experiencia de producción cercana y diferenciada.

El papel de las productoras canarias

La campaña confirma el peso creciente de las productoras canarias especializadas en service audiovisual y publicitario. En este caso, ShootCanarias participó en la atención de un proyecto de alta exigencia técnica, artística y logística.

Este tipo de empresas resulta clave para que producciones nacionales e internacionales encuentren en La Palma algo más que paisajes. También necesitan capacidad para resolver permisos, transporte, casting, producción, atención a talento, catering, vestuario, maquillaje, arte y coordinación diaria.

Perestelo señala que la colaboración entre productoras canarias, empresas palmeras y la Film Commission ayuda a construir un modelo de trabajo más sólido. Cada rodaje bien resuelto, añade, mejora la confianza de las productoras y abre nuevas opciones de contratación para el tejido profesional local.

Promoción turística y audiovisual

La consejera de Turismo, Raquel Rebollo, pone el acento en la dimensión promocional de la campaña. Según destaca, la presencia de La Palma en contenidos publicitarios de gran difusión permite mostrar la isla desde una mirada aspiracional, contemporánea y emocional.

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Rebollo considera especialmente relevante que la campaña mencione de forma directa el nombre del territorio, porque conecta los paisajes con la marca La Palma. Para el Cabildo, este tipo de proyectos contribuye a posicionar la isla como destino singular, creativo y sostenible, capaz de atraer visitantes y también actividad profesional vinculada a la moda, la publicidad, la cultura y el audiovisual.