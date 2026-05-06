Las nuevas rotondas de la vía La Laguna-Las Norias, en La Palma, ya tiene diseño tras 61 votos ciudadanos

El Cabildo de La Palma ha cerrado el diseño de las cuatro nuevas rotondas de la carretera LP-213, en el tramo que une La Laguna con Las Norias, después de analizar las aportaciones recogidas en un proceso de participación ciudadana en el que se registraron 641 votos.

La iniciativa, impulsada por el área de Participación Ciudadana, que dirige el consejero Yurguen Hernández, busca que estos espacios no sean solo elementos funcionales de la vía, sino también puntos con valor simbólico dentro del nuevo paisaje del Valle de Aridane tras la erupción volcánica.

La participación llegó desde los catorce municipios de La Palma, un dato que el Cabildo interpreta como una muestra del interés de la ciudadanía por formar parte de proyectos que afectan a la reconstrucción y a la identidad insular.

Cuatro rotondas con cuatro conceptos diferentes

Aunque las opciones más votadas fueron 'La Romerita y la Flor Amarilla' y 'El Roque de los Hermanos' fueron las más valoradas en el proceso, el Cabildo ha optado por no repetir un mismo concepto en todo el trazado. La institución sostiene que una consulta deliberativa no debe entenderse únicamente como una suma de votos, sino como una herramienta para escuchar distintas miradas antes de tomar una decisión.

Tras estudiar los resultados, se identificaron cuatro líneas de opinión sobre cómo debía representarse este nuevo territorio: la memoria vecinal, la vida que renace, la identidad simbólica de la isla y la integración paisajística. Con ese criterio, cada glorieta tendrá una propuesta diferenciada.

Así serán las rotondas de la LP-213

La rotonda del cruce de La Laguna estará inspirada en la propuesta 'Arraigo', una propuesta vinculada a la memoria de los vecinos del Valle de Aridane y al vínculo emocional con el territorio.

En el camino Callejón de Morera, el diseño elegido será 'La Romerita y la Flor Amarilla', una idea que simboliza la vida que vuelve a abrirse paso en un entorno marcado por la lava.

La intersección de El Corujo-El Atajo se desarrollará bajo el concepto 'La alma palmera', con una mirada más simbólica y minimalista.

Por último, la glorieta de Las Norias se diseñará a partir de 'Oasis volcánico', una propuesta que incorpora el enfoque paisajístico y sostenible planteado por otro sector de la ciudadanía.

La carretera como espacio de memoria tras la erupción

El tramo entre La Laguna y Las Norias tiene una importancia especial dentro de la recuperación del Valle de Aridane. La vía atraviesa un entorno profundamente transformado por la erupción y se ha convertido en una infraestructura clave para recuperar conexiones, movilidad y actividad cotidiana en la zona.

Por eso, el diseño de sus rotondas adquiere una dimensión que va más allá de la ordenación del tráfico. El Cabildo plantea estos espacios como pequeños hitos visuales capaces de contar parte de la historia reciente de La Palma.

Yurguen Hernández destacó que la ciudadanía debe poder aportar ideas en proyectos que afectan a la isla, especialmente cuando existe un componente de pertenencia tan fuerte como el generado tras la erupción.

Participación ciudadana para decidir el paisaje

El proceso permitió recoger propuestas y apoyos sobre los contenidos identitarios y paisajísticos que debían incorporarse a las rotondas. La intención era que las decisiones finales no salieran únicamente de criterios técnicos, sino también de la percepción de quienes viven o sienten como propio este territorio.

El resultado final combina las opciones más respaldadas con una lectura más amplia de las sensibilidades expresadas. De esta forma, el Cabildo evita concentrar todo el relato en una única idea y reparte los símbolos a lo largo del trazado.

Memoria, naturaleza y futuro

Los cuatro conceptos seleccionados responden a una misma intención: integrar en la carretera referencias al pasado, al presente y al futuro de La Palma.

'Arraigo' mira hacia la memoria y la relación de los vecinos con la tierra. 'La Romerita y la Flor Amarilla' representa la capacidad de la naturaleza para renacer. 'La alma palmera' introduce una lectura más esencial de la identidad insular. 'Oasis volcánico' plantea una visión de recuperación desde el paisaje y la sostenibilidad.

La combinación de estas propuestas permitirá que cada rotonda tenga personalidad propia, pero que todas formen parte de un relato común sobre la transformación del Valle de Aridane.

Una vía que contará símbolos e historia

El Cabildo agradece la implicación de las personas que participaron en el proceso y defiende que esta actuación permitirá que la carretera La Laguna-Las Norias no solo conecte puntos del territorio, sino que también incorpore símbolos reconocibles para la sociedad palmera.

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Con la definición de los diseños, la institución insular avanza en una nueva fase de un proyecto que une movilidad, paisaje, memoria y participación ciudadana en una de las zonas más significativas de la reconstrucción tras la erupción volcánica.