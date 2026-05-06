Todo lo que debes saber sobre la Transvulcania 2026: cuándo es, horarios y recorrido de cada prueba

La Transvulcania 2026 vuelve a convertir a La Palma en uno de los grandes epicentros internacionales del trail running. La prueba se celebrará del 7 al 9 de mayo y reunierá durante tres días a corredores locales, nacionales e internacionales en una edición marcada por el desnivel y los paisajes volcánicos.

La cita contará con sus principales modalidades: Kilómetro Vertical, Transvulcania Kids-Junior, Media Maratón, Maratón y Ultramaratón. Todas ellas recorren espacios emblemáticos de la isla, como el Faro de Fuencaliente, la Ruta de los Volcanes, el Refugio de El Pilar, el Roque de los Muchachos, el Puerto de Tazacorte y Los Llanos de Aridane.

¿Cuándo se celebra la Transvulcania 2026?

El calendario arranca este jueves 7 de mayo con el Kilómetro Vertical que saldrá a las 17:00 horas desde el Puerto de Tazacorte y tendrá la mesa en la Torre de El Time, en Tijarafe.

El viernes 8 de mayo será el turno de la Transvulcania Kids-Junior, una modalidad no competitiva que comenzará a las 16:30 horas en el Refugio de El Pilar, pensada para que niños y jóvenes se acerquen al espíritu de la carrera en un entorno familiar.

El sábado 9 de mayo será el día grande. A las 06:00 horas partirán la Ultramaratón, desde el Faro de Fuencaliente hasta la Plaza de España de Los Llanos de Aridane, y la Maratón, desde el Refugio de El Pilar hasta el Puerto de Tazacorte. A las 07:30 horas saldrá la Media Maratón, también desde el Faro de Fuencaliente, con llegada en el Refugio de El Pilar.

La Ultramaratón: la prueba reina

La Ultramaratón es la modalidad más emblemática de Transvulcania. Tiene 73,06 kilómetros, con 4.350 metros de desnivel positivo acumulado y 4.057 metros de desnivel negativo. La salida estará situada a nivel del mar, en el Faro de Fuencaliente, y la meta en Los Llanos de Aridane.

El recorrido sigue el GR 131, conocido como Ruta del Bastón, hasta el Puerto de Tazacorte. Desde allí conecta con el GR 130, el Camino Real de la Costa, para completar el último tramo hasta la Plaza de España de Los Llanos. La prueba asciende hasta el Roque de los Muchachos, el punto más alto de La Palma, antes de afrontar el largo descenso hacia Tazacorte y la llegada final a Los Llanos.

Entre los lugares más destacados del trazado figuran Los Canarios, Las Deseadas, El Pilar, El Reventón, Pico de la Cruz, Roque de los Muchachos, Torre de El Time, Puerto de Tazacorte y Los Llanos de Aridane. La organización establece cortes horarios en puntos como El Pilar, Roque de los Muchachos, Puerto de Tazacorte y la meta de Los Llanos.

Maratón: del Refugio de El Pilar al Puerto de Tazacorte

La Maratón de Transvulcania tendrá 43,20 kilómetros, con 1.884 metros de desnivel positivo y 3.329 metros de desnivel negativo. Saldrá a las 06.00 horas desde el Refugio de El Pilar, con salida por cajones, y terminará en el Puerto de Tazacorte.

La dificultad principal de esta modalidad está en su parte final, con el descenso desde el entorno del Roque de los Muchachos hasta el nivel del mar. El trazado pasa por puntos como El Reventón, Pico de la Cruz, Roque de los Muchachos y Torre de El Time antes de alcanzar la meta en Tazacorte.

Media Maratón: la Ruta de los Volcanes en sentido contrario

La Media Maratón tendrá salida a las 07.30 horas desde el Faro de Fuencaliente y llegada en el Refugio de El Pilar. La prueba consta de 24,80 kilómetros, con 2.097 metros de desnivel positivo y 689 metros de desnivel negativo.

El recorrido atraviesa la Ruta de los Volcanes, aunque en sentido contrario al trazado de la Ultramaratón. La organización destaca el paso por Los Canarios y Las Deseadas, uno de los puntos más reconocibles de la prueba por sus vistas y por la presencia de público en las primeras horas de la mañana.

Kilómetro Vertical: el primer gran reto

El Kilómetro Vertical abrirá la competición el jueves 7 de mayo. La salida será a las 17.00 horas desde el Puerto de Tazacorte y la meta estará en la Torre Forestal de El Time, en Tijarafe. La prueba tiene 7,28 kilómetros, con 1.164 metros de desnivel positivo y 102 metros de desnivel negativo.

El trazado asciende desde la playa de Puerto de Tazacorte por el entorno del barranco de El Time, alternando sendero y carretera, hasta alcanzar la torre forestal. La subida permite ver el litoral de Tazacorte, el Valle de Aridane y el lado noroeste de la isla.

Transvulcania Kids-Junior: la cantera también corre

La Transvulcania Kids-Junior se celebrará el viernes 8 de mayo, a partir de las 16.30 horas, en el Refugio de El Pilar. Es una modalidad no competitiva dirigida a niños y jóvenes, con circuitos adaptados por edad y categoría.

Las distancias van desde los 250 metros para la categoría Mini Kids hasta los 4.500 metros para la Sub 18. Entre ambas se incluyen categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, con recorridos progresivos para que los participantes vivan la carrera de forma segura y adaptada a su edad.

Un recorrido por los paisajes más reconocibles de La Palma

Transvulcania es una prueba deportiva, pero también un recorrido por algunos de los paisajes más representativos de La Palma. La carrera conecta el sur volcánico de Fuencaliente con las cumbres del norte, el entorno de la Caldera de Taburiente, el Roque de los Muchachos, los senderos de El Time y la llegada popular en Los Llanos de Aridane.

La organización define el trazado como “duro” y “espectacular”, especialmente por el paso por la Ruta del Bastón, desde donde los corredores tienen vistas sobre el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y el mar de nubes en el ascenso hacia el Roque de los Muchachos.

Organización, seguimiento y participación

La prueba está organizada por el Cabildo de La Palma y Sodepal, y cuenta con vinculación deportiva internacional a través de entidades como World Athletics y la World Mountain Running Association, según recoge la web oficial de Transvulcania.

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La organización dispone además de seguimiento en directo y resultados oficiales a través de sus canales digitales. En la web oficial se puede consultar la información de modalidades, programa, accesos para el público, traslados en guagua y reglamento.