Chamán, tributo oficial a Maná en Europa, pondrá el broche musical a la Transvulcania adidas 2026

La Transvulcania adidas 2026 cerrará su jornada deportiva con un gran concierto festivo en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane, escenario habitual de la meta de la prueba. La actuación correrá a cargo de Chamán, la banda oficial en Europa de tributo a Maná, que ofrecerá un espectáculo en directo a partir de las 22:00 horas del próximo sábado 9 de mayo.

Chamán rendirá tributo a una de las formaciones más emblemáticas del pop rock latino con un recorrido por los grandes éxitos de Maná que captura la esencia y la fuerza de su directo. La banda, considerada referencia europea en este tipo de espectáculos, trasladará al público las canciones que han marcado a varias generaciones, manteniendo la energía, el sonido y la cercanía característicos del grupo mexicano.

Una fiesta para celebrar la llegada de los atletas a meta

El concierto se concibe como el broche festivo a una edición intensa en la que participará una cifra cercana a los 3.000 atletas. Asimismo, se espera que varios miles de personas se sumen a la cita para reconocer el esfuerzo de los deportistas y disfrutar juntos del ambiente único que se vive en la meta de Los Llanos de Aridane al caer la noche.

La Plaza de España, corazón histórico del municipio, se convertirá así en un gran punto de encuentro entre el deporte y la música, en una propuesta abierta y gratuita pensada para celebrar el esfuerzo de quienes completan la prueba y para acercar la Transvulcania adidas al conjunto de la ciudadanía y a las personas que visitan la isla durante el fin de semana del evento.

Noticias relacionadas

La Transvulcania adidas está organizada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a través de la empresa pública SODEPAL, contando con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y de Promotur con su marca "Islas Canarias Latitud de Vida", así como de las empresas adidas, Hotel H10 Taburiente Playa, Hotel La Palma Princess, Hotel Meliá La Palma, Fred. Olsen Express, Cicar, Spar La Palma, Coca-Cola, Libbys, Isola y Nutrinovex.