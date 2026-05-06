El Cabildo de La Palma sella con las instituciones locales el apoyo unánime al Telescopio TMT

El Museo Insular del Cabildo de La Palma ha acogido una reunión de máxima relevancia estratégica entre los responsables de las administraciones locales de la isla, una delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y representantes del Consorcio del Telescopio de Treinta Metros (TMT), que ha servido para escenificar el respaldo absoluto, coordinado y firme de todo el territorio palmero para albergar esta infraestructura de vanguardia en el Observatorio del Roque de los Muchachos.

Durante la sesión, el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha expuesto con detalle las razones técnicas, sociales e institucionales que convierten a La Palma en la opción idónea y segura para el desarrollo de esta histórica inversión científica y tecnológica.

Impacto económico y empleo cualificado

El presidente insular hizo especial hincapié en el impacto transformador que el TMT tendrá sobre el tejido productivo de la isla, duramente castigado en los últimos años. Sergio Rodríguez hizo hincapié en que el proyecto no solo dinamizará el mercado laboral durante su fase de construcción, sino que garantizará empleos estables y de alta cualificación técnica en ingeniería, desarrollo tecnológico y mantenimiento para las próximas décadas.

El presidente señaló que la implantación del telescopio equilibrará la estructura económica de La Palma, sumando un potente sector de alta tecnología a actividades tradicionales como la agricultura y el turismo, incrementando la resiliencia insular ante futuras crisis.

Se estima que un proyecto de esta envergadura inyectará millones de euros anuales de manera directa en suministros, logística y servicios locales, beneficiando de forma inmediata a la pequeña y mediana empresa de la isla.

El Roque de los Muchachos, referente mundial de la astrofísica

El presidente destacó en el encuentro que albergar el TMT consolidará definitivamente el prestigio internacional del Roque de los Muchachos, situando a la isla a la vanguardia de la astrofísica. El telescopio posicionará a La Palma como el centro de observación más avanzado del hemisferio norte y un claro referente global.

Además, el proyecto impulsará nuevos convenios con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales, abriendo ventanas de formación y empleo de élite para los jóvenes palmeros sin necesidad de emigrar. Por eso, el presidente recalcó que asociar la isla a la ciencia refuerza su imagen exterior como destino inteligente y de máxima calidad, potenciando un subsector de alto valor añadido como es el astroturismo.

Respaldo institucional y seguridad jurídica

Sergio Rodríguez transmitió a los representantes del BEI y del Consorcio la total sintonía política y ciudadana que rodea al proyecto. "El TMT cuenta con el respaldo firme y sin fisuras de todas las instituciones de la isla, desde el Cabildo hasta cada uno de los ayuntamientos, reforzado por el compromiso del Gobierno de Canarias y del Estado", aseguró.

En este sentido, se destacó el intenso trabajo técnico que el Cabildo realiza para garantizar procesos administrativos transparentes, ágiles y con la máxima seguridad jurídica para los inversores. Asimismo, recordó que la sociedad palmera entiende la protección del cielo y el desarrollo de la astronomía como parte de su propia identidad, lo que asegura una convivencia sostenible, respetuosa con el medio ambiente y plenamente integrada en la comunidad.

"Una ventana de oportunidad" para el futuro de La Palma

Por último, Sergio Rodríguez señaló que "el TMT es mucho más que un telescopio. Es una ventana de oportunidad para el futuro de nuestros jóvenes y un pilar fundamental sobre el que reconstruir una Palma más próspera, tecnológica y conectada con el mundo. Estamos preparados, tenemos el mejor cielo y contamos con la voluntad institucional necesaria para hacer de este sueño una realidad en nuestra isla", concluyó el presidente.

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Representantes presentes en el encuentro

El encuentro contó además con la presencia de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín; delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García; el alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Garafía, Daina Sgobino; el director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Valetín Martínez; el senador por la isla, Kilian Sánchez, y el representante de la oficina de proyectos estratégicos del Gobierno de Canarias, David Pérez.