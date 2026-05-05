Transvulcania adidas fomenta la cercanía entre atletas y aficionados facilitando el acceso a los puntos calientes del recorrido

La organización de la Transvulcania anuncia que, de cara a su edición 2027, el público volverá a tener acceso a varios de los enclaves más emblemáticos del recorrido, en una apuesta por reforzar la experiencia de los aficionados y acercar aún más la prueba y a los grandes atletas que la disputan a la ciudadanía.

Tras la positiva acogida de ediciones anteriores, se habilitarán nuevamente zonas específicas para espectadores en puntos icónicos como el Faro de Fuencaliente, el Refugio de El Pila o el Roque de Los Muchachos. Estos espacios contarán con un dispositivo especial de movilidad y seguridad que permitirá el acceso en vehículos particulares bajo condiciones reguladas.

Faro de Fuencaliente

En lo relativo al accedo a la salida del Faro de Fuencaliente - puesta de largo de la Ultramaratón y la Media Maratón -, se realizará exclusivamente por la carretera de Las Indias (LP-209), donde se implementarán controles de tráfico. Aquellos vehículos que superen dichos controles deberán permanecer en la zona hasta la finalización de la salida de la Media Maratón, abandonando posteriormente el área en dirección a Las Caletas.

Asimismo, el tramo de la LP-207 entre Playa de Echentive y el Faro contará con un carril habilitado para estacionamiento, cuya ocupación será coordinada por la organización y los cuerpos de seguridad con el objetivo de garantizar la fluidez del tráfico. El acceso final a la zona de salida deberá realizarse a pie, recomendándose a los asistentes el uso de elementos reflectantes o luminosos.

Por motivos de seguridad, la vía de descenso hacia el Faro desde Las Caletas permanecerá restringida al tráfico general, quedando reservada exclusivamente para el transporte oficial de corredores mediante guaguas.

A su vez, en el núcleo de Los Canarios se establecerán cortes intermitentes para facilitar el paso de los corredores en las primeras horas de la prueba.

Refugio de El Pilar

En el Refugio de El Pilar, otro de los puntos clave del recorrido, también se permitirá el acceso del público. En este caso, la circulación de vehículos particulares estará limitada a la carretera LP-301 desde San Isidro, mientras que el acceso desde El Paso se realizará mediante un servicio de transporte lanzadera habilitado para la ocasión. Además, se dispondrán zonas de estacionamiento en la Hoya del Rehielo. Los vehículos que accedan por esta vía deberán regresar por el mismo itinerario, al no estar permitido el tránsito hacia el Valle de Aridane durante las restricciones.

Roque de los Muchachos

El esfuerzo de la organización por acercar a atletas y público llevará también el operativo de tráfico al entorno del Roque de Los Muchachos. El acceso desde Santa Cruz de La Palma estará permitido pero no se podrá regresar sobre la misma vía una vez superado el Punto de Información Vial en el cruce del Pico de La Nieve.

Si desea regresar de nuevo a Santa Cruz de La Palma por la misma vía deberá dejar el coche en el Pico de La Nieve y tomar las lanzaderas habilitadas para ir y regresar desde El Roque de Los Muchachos. Sí se permitirá avanzar y bajar por la carretera de Garafía

La meta de Los Llanos de Aridane

Por último, en Los Llanos de Aridane, lugar de meta, se aplicarán restricciones de tráfico en diversas calles con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del evento ante la elevada afluencia de público prevista.

La organización recomienda a todos los asistentes planificar sus desplazamientos con antelación y seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y voluntariado para disfrutar de la prueba con las máximas garantías.

Transvulcania adidas 2027 refuerza así su compromiso con los aficionados, recuperando el ambiente único que caracteriza a esta cita internacional del trail running y consolidando su conexión con la isla de La Palma.