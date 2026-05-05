Un despliegue histórico de 50 profesionales y más de 30 cámaras retransmitirá en directo la Transvulcania adidas 2026

La Transvulcania adidas 2026 vivirá una de las retransmisiones más ambiciosas de su historia. La organización de la carrera, a cargo del Cabildo de La Palma a través de Sodepal, asumirá el reto de coordinar nueve horas de emisión ininterrumpida desde el epicentro de la prueba, en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane, en un despliegue que activará a un equipo de 50 profesionales y un arsenal técnico sin precedentes para llevar la carrera a hogares de todo el mundo una edición que se presume de lo más competida en todas sus modalidades.

El operativo se enfrenta a un desafío singular, convertir toda la isla en un plató de televisión con una orografía extrema, con zonas de sombra de cobertura que obligan a extremar la planificación tecnológica y los protocolos medioambientales.

Más de 30 cámaras y 20 mochilas 4G/5G para no perder detalle

El núcleo del despliegue lo conforman más de 30 cámaras con operador estratégicamente situadas a lo largo del recorrido, combinando unidades fijas en puntos clave como el Faro de Fuencaliente, Las Tablas, Los Canarios, Las

Deseadas, El Pilar, El Reventón, Pico de la Cruz, Roque de los Muchachos, Time, Tazacorte y la meta de Los Llanos de Aridane, con un sofisticado sistema de seguimiento móvil para no perder de vista a la cabeza de carrera.

En total se activarán cámaras HD y unidades remotas, entre 4 y 5 drones para tomas aéreas, una unidad de cámaras en e-bikes coordinada por el campeón de España de Descenso (2019 y 2020) Adal Capote, motoristas con cámara, así como cámaras runners encabezadas por el corredor palmero Edwin Camacho, tercer clasificado en Sierra Nevada, capaces de seguir el ritmo de la élite en los tramos más espectaculares.

Todo ello apoyado por 20 mochilas 4G/5G, 6 antenas satelitales, enlaces punto a punto, sistema de repeticiones tipo EVS, 6 encoders SDI y 4 servidores propios, con dos controles de realización en La Palma y un control remoto centralizado en Tenerife.

La Televisión Canaria, en directo desde primera hora con la Media Maratón

La organización abre además múltiples canales para hacer seguimiento de la carrera en cualquier lugar del planeta y a través de cualquier dispositivo.

Una de las grandes novedades de esta edición es que la Televisión Canaria emitirá la prueba en directo, por primera vez, desde primeras horas de la mañana, ofreciendo a la audiencia el desenlace de la Media Maratón con la entrada de los corredores en meta.

La señal de TDT estará disponible en directo de 9:30 a 14:30 horas, mientras que Canarias Play (la nueva OTT de RTVC) y el canal de RTVC deportes en Youtube retransmitirán íntegramente las modalidades Kilómetro Vertical y Ultra.

A esta cobertura se sumará el streaming oficial de Transvulcania, desde sus canales propios, con realizaciones diferenciadas para meta (Los Llanos), Tazacorte y el Refugio de El Pilar. Este contará, además, con versiones en español e inglés con un equipo de comentaristas encabezado por Nacho Feliciano y Albert Jorquera en español – que será la emitida en RTVC -, y Martín Gafuri y Majell Backhausen, en inglés.

Apuesta firme por el alumnado palmero

Más allá del músculo técnico, esta edición pone el foco en el valor humano y en el relevo generacional del sector audiovisual palmero. LBS ha integrado en su equipo a cuatro jóvenes estudiantes de La Palma, que se sumarán a profesionales en formación de la Escuela de Arte de la Isla, desplegados en puntos estratégicos del recorrido como Las Deseadas, El Pilar y La Hilera.

Élite mundial en todas las modalidades

El despliegue está a la altura del nivel deportivo que se vivirá sobre el terreno. La Transvulcania adidas 2026 vuelve a reunir a la flor y nata del trail running internacional, con un altísimo nivel competitivo en todas sus modalidades —Ultra, Maratón, Media Maratón y Kilómetro Vertival —, donde se darán cita atletas de élite procedentes de los principales circuitos mundiales junto a los mejores corredores canarios.

La emisión arrancará con el Kilómetro Vertical el jueves 7 de mayo (16:45 a 19:45 horas) y alcanzará su jornada estelar con la Ultra, que activará el operativo desde las 05:40 de la madrugada en el Faro de Fuencaliente hasta el cierre en Los Llanos de Aridane a las 15:00.

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La Transvulcania adidas está organizada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a través de la empresa pública SODEPAL, contando con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y de Promotur con su marca "Islas Canarias Latitud de Vida", así como de las empresas adidas, Hotel H10 Taburiente Playa, Hotel La Palma Princess, Hotel Meliá La Palma, Fred. Olsen Express, Cicar, Spar La Palma, Coca-Cola, Libbys, Isola y Nutrinovex.