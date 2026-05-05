Breña Alta se convierte en la ‘capital canaria’ de la arepa

La tercera edición del Gran Arepazo, que se celebrará en Breña Alta los días 9 y 10 de mayo, cuenta con el respaldo del Cabildo de La Palma y convertirá a este municipio en el epicentro de la cultura venezolana.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, presentó la nueva cita junto a la consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo; el alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe, y los organizadores del evento, Gabriel Mendoza y Carlos Hernández.

Rodríguez señaló que en La Palma «hay una gran diversidad de familias con raíces venezolanas y este tipo de encuentros sirven precisamente para reencontrarnos con esa parte de nuestra historia». Además, añadió que «tenemos una responsabilidad con la comunidad venezolana».

Jonathan Felipe, por su parte, agradeció que el municipio sea escenario de este encuentro y afirmó que «Breña Alta se prepara para vivir un fin de semana muy especial, en el que compartiremos cultura y tradiciones». Desde la organización del evento, Carlos Hernández destaca que «contamos con un cartel potente, con artistas que representan la cultura musical de Venezuela a nivel internacional», mientras que Gabriel Mendoza subrayó que «este año hemos dado un paso más, elevando el nivel con un elenco musical que representa la máxima expresión del folclore venezolano».

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El programa

La programación arrancará el sábado en la Plaza Bujaz de Breña Alta, a las 10:00 horas, con una feria gastronómica y artesanal bajo el lema Sabores que unen Canarias y Venezuela, que reunirá más de 25 puestos. También habrá más de ocho horas de música en directo, con protagonismo para artistas venezolanos residentes en La Palma y en el conjunto del Archipiélago. El domingo 10 de mayo el Parque de Los Álamos acogerá el Gran Concierto del Arepazo, con más de diez horas de música en vivo y un cartel encabezado por Jorge Guerrero, Nacho La Criatura, Miguelito Díaz, Jean Paul, Giancarlo Santelli y DJ Renzo, entre otros. La jornada contará con una amplia zona gastronómica dedicada a la arepa.