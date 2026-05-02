La juventud pasa a tener voz y voto en la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma

La juventud pasa a tener voz y voto en la gestión de la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma. El Patronato de la Fundación Canaria de la Reserva aprueba la creación del Consejo de Participación de la Red de Jóvenes, un nuevo órgano orientado a fomentar la implicación activa de la juventud en el desarrollo sostenible de la isla.

La iniciativa responde al compromiso de la Unesco de fomentar la implicación juvenil en las reservas de la biosfera. La Palma fue la primera isla en España en contar con el reconocimiento internacional de Reserva de la Biosfera.

Primero fue declarada una parte de su territorio, La Finca El Canal y Los Tiles en el año 1983. Se trata de 511 hectáreas con bosque de la Era Terciaria y especies vegetales tan emblemáticas como el til, viñátigo, laurel, acebiño, paloblanco, cresta de gallo o follaos. En 1998 se amplía el territorio declarado, integrando el arco noreste de la isla, pasando a tener un total de 13.931 hectáreas (19,67% de la superficie insular). El 6 de noviembre de 2002, la totalidad del territorio insular es declarado Reserva Mundial de Biosfera, incluyendo además dos Zonas de Especial Conservación (ZEC) Marina.

El Patronato de la Fundación aprobó el pasado 28 de abril el reglamento del consejo, que se configura como un órgano participativo que permitirá canalizar la voz de la juventud, fomentar su implicación en el desarrollo sostenible y contribuir a la elaboración de propuestas con una visión social, económica y ambiental. Estará integrado por jóvenes de entre 18 y 35 años de la Isla y contará con una persona representante en el Patronato de la Fundación, facilitando el diálogo directo con los órganos de gobernanza.

La Red se organizará bajo un modelo horizontal y contará con el apoyo técnico de la Fundación, garantizando su funcionamiento bajo principios de transparencia, corresponsabilidad y aprendizaje colectivo. Esta acción sigue la línea del equipo de gobierno del Cabildo de La Palma de escucha activa e implicación de la población más joven de la isla en la administración pública.

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El presidente del Cabildo y de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, Sergio Rodríguez, destaca que con este consejo «abrimos un canal directo para que la juventud de La Palma participe en las decisiones que afectan al futuro de la Isla».