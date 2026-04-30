La Palma reúne al futuro del windsurf nacional con el Campeonato de España de Techno e IQFOIL

La Palma se convierte estos días en punto de encuentro del windsurf infantil y juvenil con la celebración del Campeonato de España de Techno e IQFOIL, una cita que reunirá en la Isla a unas 200 personas entre deportistas, entrenadores, comité de regatas, organización y acompañantes. La competición se desarrolla entre el 29 de abril y el 3 de mayo y consolida la apuesta insular por los deportes náuticos y el turismo deportivo.

El campeonato reúne a casi un centenar de regatistas procedentes de Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Andalucía y Canarias, que competirán por los títulos nacionales en sus respectivas categorías. La Federación Canaria de Vela recoge en su calendario que el Campeonato de España 2026 para las clases Techno 293 O.D., Techno Plus e iQFOiL se celebra en aguas de la bahía de Santa Cruz de La Palma entre el 29 de abril y el 3 de mayo.

Una competición nacional para jóvenes regatistas

El Cabildo de La Palma celebró este miércoles, 29 de abril, una gala de bienvenida a las expediciones participantes. En el acto estuvieron presentes deportistas, entrenadores, miembros del comité de regatas y personal de la organización.

El vicepresidente insular, Juan Ramón Felipe, y el consejero de Deportes, Yurguen Hernández, recibieron a los equipos desplazados hasta la Isla. También participaron la directora general de Deportes Autóctonos del Gobierno de Canarias, Lorena Hernández; el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona; el vicepresidente del Real Club Náutico de La Palma, Julio Ruiz; y el vicepresidente de la Real Federación Canaria de Vela, Bernardo Salom.

Juan Ramón Felipe destacó que La Palma se convierte durante estos días en el epicentro nacional del windsurf juvenil, al reunir a algunos de los mejores especialistas del país en categorías de base. El vicepresidente defendió que acoger una prueba de este nivel permite poner en valor tanto el talento deportivo como la capacidad organizativa de la Isla.

Techno e IQFOIL: las clases que compiten en La Palma

La cita incluye las clases Techno 293, Techno Plus e IQFOIL, modalidades vinculadas al windsurf de competición y al desarrollo de jóvenes deportistas. En el caso de IQFOIL, se trata además de una clase con proyección olímpica: la clase oficial iQFOiL recuerda que está asentada dentro del ciclo olímpico y ya prepara el camino hacia los Juegos de Los Ángeles 2028.

Canarias ha sido en los últimos años un escenario relevante para esta disciplina. En 2024, Lanzarote acogió el Campeonato del Mundo de iQFOiL, una cita clasificatoria olímpica en la que participaron 200 deportistas de 43 países, según Olympics.com.

Billetes en juego para el Europeo de Sopot

Además de los títulos nacionales, la competición en La Palma tiene un valor añadido para los participantes de Techno 293 y Techno Plus. Sus resultados servirán para definir la clasificación para el Campeonato de Europa de estas clases, que se celebrará en julio en Sopot, Polonia.

El billete para la cita europea se decidirá mediante la suma de los resultados obtenidos en la Copa de España de Cádiz y los que se consigan ahora en el Campeonato de España que se disputa en La Palma.

La Palma busca crecer en vela y deportes náuticos

El consejero insular de Deportes, Yurguen Hernández, enmarcó el campeonato en una estrategia de futuro para seguir impulsando la vela y los deportes náuticos en la Isla. Según explicó, La Palma quiere crecer en este ámbito durante los próximos años, con una línea de trabajo que combine formación, inclusión y competición.

Hernández defendió que el objetivo no es solo organizar eventos deportivos, sino consolidar a La Palma como un enclave estratégico para el desarrollo de estas modalidades. También subrayó el deseo de que los participantes se lleven una experiencia positiva de su estancia, marcada por la hospitalidad, el entorno natural y el trato cercano de la Isla.

Turismo deportivo y actividad económica

El campeonato también tiene una dimensión económica. La llegada de deportistas, entrenadores, familiares y equipos técnicos genera actividad en alojamientos, restauración, transporte y servicios. Para el Cabildo, este tipo de citas contribuyen a reforzar la imagen de La Palma como destino preparado para acoger competiciones de alcance nacional.

Juan Ramón Felipe señaló que la celebración de esta prueba responde a una visión clara del gobierno insular: posicionar a La Palma como destino de referencia en turismo deportivo, generar actividad económica, fomentar el deporte base y apoyar la participación de los deportistas canarios.

Santa Cruz de La Palma, escenario de la competición

La competición se desarrolla en aguas de la bahía de Santa Cruz de La Palma, un entorno que permite combinar actividad deportiva, accesibilidad y proyección pública. El Real Club Náutico de La Palma forma parte de la estructura organizativa de la cita, junto a las instituciones y federaciones implicadas.

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El campeonato convierte la capital palmera en escaparate de una disciplina que exige técnica, viento, preparación física y lectura constante del mar. Durante cinco días, la Isla acoge a jóvenes regatistas que compiten por los títulos nacionales y, en algunos casos, por una plaza en el Europeo.