La Palma elige el nombre de Tomás Cabrera Martín para el nuevo Auditorio Insular del Valle de Aridane

La infraestructura cultural conocida hasta ahora como Parque Cultural pasará a denominarse Auditorio Insular Tomás Cabrera Martín, después de un proceso de participación ciudadana en el que la población palmera pudo pronunciarse sobre el nombre de este espacio ubicado en el Valle de Aridane.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, anunció este jueves la decisión, acompañado por el consejero de Participación Ciudadana, Yurguen Hernández; la consejera de Cultura y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo; el coordinador del proceso participativo, Azucuahe del Rosario; y el alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas.

El nuevo nombre rinde homenaje al tenor y director coral Tomás Cabrera Martín, nacido en Tazacorte en 1943, una de las grandes figuras musicales de La Palma y de Canarias. El Cabildo enmarca esta decisión como un paso relevante para una infraestructura que aspira a convertirse en referente cultural de la Isla y del Archipiélago.

Un auditorio para cerrar más de una década de espera

Sergio Rodríguez subrayó que la elección del nombre supone un nuevo avance para uno de los proyectos culturales más importantes de La Palma. El presidente insular recordó que esta infraestructura ha atravesado un proceso largo y complejo, con años de espera hasta su desbloqueo.

El Cabildo ya había señalado que el Parque Cultural Islas Canarias, en Los Llanos de Aridane, se encontraba en fase avanzada de ejecución y que su puesta en marcha era una actuación clave para el desarrollo cultural de la Isla, especialmente en el Valle de Aridane. La institución también había destacado que las obras están financiadas con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

La inversión supera los 15 millones de euros, según la información facilitada por la corporación insular. El edificio está concebido como un espacio de creación, difusión artística, encuentro ciudadano y programación cultural.

Tomás Cabrera Martín, una voz palmera con proyección internacional

El nombre elegido reconoce la trayectoria de Tomás Cabrera Martín, músico formado inicialmente en la Banda Municipal y en la Coral de Tazacorte. Tras recibir el Premio Regional de Canto en 1964, se trasladó a Madrid, donde continuó sus estudios en el Real Conservatorio y en la Escuela Superior de Canto.

Su carrera lo llevó a compartir escenario con figuras como Alfredo Kraus, José Carreras y Teresa Berganza, además de colaborar con importantes orquestas y directores. Cabrera Martín estuvo vinculado al Coro Nacional de España desde su fundación en 1971 y llegó a ser subdirector y director titular entre 1987 y 1988.

De La Palma a grandes escenarios internacionales

La trayectoria de Tomás Cabrera Martín tuvo una fuerte proyección exterior. Su voz y su labor como director resonaron en ciudades como Róterdam, Ámsterdam, Berna, Ginebra, París, Milán, Roma, Moscú o Leningrado, según los datos aportados por el Cabildo.

También fue miembro durante 25 años del Cuarteto de Madrigalistas, formación con la que contribuyó a divulgar la polifonía española del Siglo de Oro en escenarios europeos y americanos. Además, fundó la Coral Cantiga y el Coro y Orquesta de Cámara Barbieri.

Para Sergio Rodríguez, que el nuevo auditorio insular lleve su nombre supone un acto de “justicia histórica” con un palmero que proyectó el nombre de la Isla en escenarios internacionales y que representa valores como el talento, el esfuerzo y la excelencia.

El Valle de Aridane gana una infraestructura cultural de referencia

El alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, destacó la importancia de que el municipio acoja una infraestructura insular de esta envergadura. También puso en valor que el auditorio homenajee a un artista del propio Valle de Aridane, como Tomás Cabrera Martín.

Llamas agradeció la apuesta del actual equipo de gobierno del Cabildo para desbloquear una obra considerada clave para La Palma. El nuevo auditorio aspira a reforzar la programación cultural de la Isla, atraer propuestas artísticas de mayor formato y ofrecer un espacio estable para la creación y el encuentro ciudadano.

¿Cómo será el Auditorio Insular Tomás Cabrera Martín?

La estructura principal del edificio se configura como un zócalo hermético con distintos volúmenes, cuya cubierta funcionará como una plaza. En esa construcción se ubicarán oficinas, aseos, cafetería, vestíbulos y dos salas de conferencias independientes.

El resto de la parcela contempla un espacio libre con formato de parque-plaza, que incluirá un kiosco y una escultura. Esta pieza tendrá también función de mirador y servirá como núcleo de comunicación entre diferentes niveles del parque.

Además, el proyecto incluye una edificación bajo rasante denominada Sala Barranco, prevista como sala de conferencias. La concepción arquitectónica del auditorio busca integrar usos culturales, espacios públicos y zonas de relación ciudadana.

Participación ciudadana para decidir el nombre

La denominación del auditorio llega tras un proceso participativo promovido por el Cabildo. La institución ya había planteado que la ciudadanía palmera pudiera participar en la elección del nombre de esta infraestructura, entonces conocida como Parque Cultural Islas Canarias, dentro de una fase avanzada de ejecución.

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Con la elección de Auditorio Insular Tomás Cabrera Martín, el Cabildo vincula el futuro cultural del edificio con la memoria de una figura musical de alcance internacional. La decisión busca combinar participación ciudadana, reconocimiento al talento local y proyección cultural de La Palma.