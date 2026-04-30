La Palma busca nuevas oportunidades aéreas en las V Jornadas de Conectividad de Reus

El Cabildo de La Palma ha reforzado su estrategia turística en las V Jornadas de Conectividad Aérea, celebradas en Reus, con el objetivo de mejorar el posicionamiento de la Isla ante aerolíneas, gestores aeroportuarios y organismos estatales vinculados al turismo. La cita, organizada por Turespaña y Aena, reúne a destinos turísticos y compañías aéreas para analizar nuevas oportunidades de conexión y desarrollo de rutas.

La consejera insular de Turismo, Raquel Rebollo, ha destacado que este tipo de encuentros permite establecer una relación directa con Aena y abrir espacios de diálogo con compañías internacionales y nacionales. Entre las aerolíneas citadas por el Cabildo figuran Volotea, Jet2, Binter, Iberia, Iberia Express, Air Europa, Air Nostrum y Vueling.

El objetivo de la institución insular es reforzar la conectividad de La Palma, una cuestión clave para un territorio insular que depende del transporte aéreo tanto para la llegada de visitantes como para la movilidad de residentes.

Además, el Cabildo de La Palma ya había avanzado en su estrategia turística la intención de consolidar nuevas rutas para los periodos de invierno 2025-2026 y verano 2026, con el fin de mejorar la accesibilidad de la Isla y diversificar los mercados emisores.

Un encuentro para impulsar rutas aéreas

Las jornadas de Reus, celebradas el 28 y 29 de abril, están dirigidas a destinos turísticos. Según Turespaña, el objetivo es impulsar el desarrollo de la conectividad aérea internacional y coordinar mensajes comunes entre destinos y colaboradores del sector.

En esta quinta edición participan más de 90 destinos turísticos y 12 aerolíneas, además de representantes institucionales y asociaciones del sector aéreo. La finalidad es crear un espacio de trabajo que facilite el contacto entre administraciones, destinos y compañías para estudiar posibilidades de nuevas rutas o refuerzo de operaciones.

Conectividad aérea y economía insular

La mejora de las rutas aéreas no solo tiene impacto turístico. En una isla como La Palma, cada nueva conexión puede repercutir en alojamientos, restauración, comercio, transporte, actividades complementarias y empleo.

El Cabildo insular defiende que su apuesta pasa por un turismo de calidad, capaz de generar retorno económico y contribuir al tejido productivo local. En ese contexto, la conectividad es una pieza básica: sin rutas suficientes, resulta más difícil atraer visitantes, distribuir la demanda durante el año y competir con otros destinos.

El papel de las aerolíneas en la planificación del destino

Las compañías aéreas evalúan muchos factores antes de abrir o reforzar una ruta: demanda potencial, ocupación prevista, costes operativos, temporada, competencia, conectividad posterior y apoyo promocional del destino. Por eso, los encuentros profesionales permiten a La Palma presentar sus fortalezas, compartir datos y conocer de primera mano las necesidades del sector aéreo.

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Las jornadas también abordan herramientas de colaboración entre destinos y aerolíneas para desarrollar conectividad, así como la situación general del sector aéreo en España.