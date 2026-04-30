Isla Bonita Moda reconoce el talento creativo de La Palma en sus premios 'Made in La Palma'

El programa Isla Bonita Moda celebró este miércoles, 29 de abril, la tercera edición de los Premios Isla Bonita Moda al Talento Made in La Palma, una cita que busca reconocer la creatividad, la innovación y la profesionalización del sector vinculado a la moda en la Isla.

El acto tuvo lugar en el Museo Arqueológico Benahoarita, en Los Llanos de Aridane, y reunió a diseñadores, modelos, fotógrafos, profesionales del maquillaje y la peluquería, creadores de contenido, joyeros, instituciones y representantes del ámbito cultural y empresarial.

Impulsados por el Cabildo de La Palma a través de Sodepal, estos galardones nacieron en 2024 como parte del plan estratégico de Isla Bonita Moda para fortalecer y profesionalizar el sector creativo y textil palmero. Desde entonces, se han consolidado como una plataforma para visibilizar el trabajo de quienes desarrollan proyectos vinculados a la moda desde La Palma.

Una tercera edición para consolidar el talento local

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destacó durante el acto la evolución de Isla Bonita Moda y defendió que la moda creada en la Isla puede ser una herramienta de cambio social y un motor económico real.

Rodríguez subrayó que el programa ha reforzado su marca a través de alianzas estratégicas y de su presencia en pasarelas y misiones comerciales internacionales. En su intervención, vinculó este crecimiento con el posicionamiento de La Palma como un territorio creativo, capaz de proyectar su identidad a través del diseño, la artesanía, la joyería, la comunicación visual y la moda.

La consejera de Promoción Económica del Cabildo y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, señaló que esta tercera edición confirma la madurez del proyecto. Según afirmó, los premios no solo reconocen el talento, sino que también contribuyen a conectarlo y proyectarlo desde la identidad propia de La Palma.

Los premiados de Isla Bonita Moda 2026

El jurado, integrado por el Comité de Garantías de Isla Bonita Moda, distinguió en esta edición a profesionales y proyectos de distintas disciplinas.

En la categoría de Marca de Moda, el premio recayó en Paola Barreto. En Modelo de Fotografía y Pasarela, la reconocida fue Marta Ponzález. Los galardones vinculados a imagen y estética fueron para Oksana García, en Profesionales del Maquillaje, y Paula Rodríguez, en Profesionales de la Peluquería.

En el apartado de Fotografía y Creación Audiovisual, el reconocimiento fue para Geito Comunicación, mientras que Cristina Navarro obtuvo el premio en la categoría de Creación de Contenido de Moda.

Nuevos talentos, joyería y sostenibilidad

Los premios también prestaron atención a la cantera creativa. En Nuevos Talentos, Zahira Pérez fue reconocida en Modelismo de Indumentaria y Elia Pérez en Procedimientos de Joyería.

Por su parte, Raquel Sanjuán recibió el premio al Proyecto Sostenible de Moda, una categoría especialmente vinculada a los retos actuales del sector, donde la sostenibilidad, la producción responsable y la identidad local ganan cada vez más peso.

El reconocimiento honorífico de esta edición fue para la Tienda de Amadeo, un comercio histórico de La Palma distinguido por su trayectoria y por su contribución al desarrollo del comercio, la moda y la vida social de la Isla durante más de un siglo.

Un trofeo inspirado en la espiral benahoarita

El escenario elegido para la entrega de premios, el Museo Arqueológico Benahoarita, tuvo un papel destacado en el concepto de esta edición. El trofeo fue diseñado por el joyero palmero Pedro Ferreiro y toma como referencia la espiral benahoarita, símbolo asociado a evolución, continuidad y proyección.

La elección de este elemento conecta los galardones con los orígenes culturales de La Palma y con la idea de un talento local que mira hacia el futuro sin perder el vínculo con el territorio.

Un comité con representantes del sector

Al acto asistió el Comité de Garantías de Isla Bonita Moda, integrado por perfiles vinculados a la moda, la comunicación, la formación, la artesanía, la joyería y la gestión cultural.

Forman parte de este comité, entre otros, Miriam Perestelo; el diseñador y director de Isla Bonita Moda, Andrés Acosta; el director de MBFW Madrid y de proyectos Lifestyle de IFEMA Madrid, Asier Labarga; la directora creativa Daniela Gutiérrez; la directora ejecutiva de ACME, Pepa Bueno; la modelo y presentadora Jose Toledo; la directora de la Escuela de Arte Manolo Blahnik, Mónica Reverón; y representantes de firmas locales de textil, joyería y complementos.

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También acudieron como invitadas especiales la comunicadora canaria Minerva Hernández y la directora de moda de la revista Woman, Marta Lasierra. El acto fue conducido por Jose Toledo.