El Cabildo de La Palma da luz verde al proyecto de desarrollo turístico de Puerto Naos

El Cabildo de La Palma da el primer paso para el futuro desarrollo turístico de Puerto Naos. La Comisión de Evaluación Ambiental que debía pronunciarse sobre el Instrumento de Planificación Singular Turística (IPST) del núcleo costero de Los Llanos de Aridane dio luz verde a un plan que saldrá a información pública para recibir las alegaciones de los ciudadanos. Mucho antes de que se conociera la decisión de seguir adelante para dar un nuevo impulso social y económico a la Isla Bonita, en las redes sociales se leyeron algunos comentarios que hacían una clara referencia a la sustitución de plantaciones de plátanos por camas turísticas. El punto de partida está claro. «Nadie está obligado a nada», aseguran desde la institución insular para cortar los primeros brotes de discrepancia.

Este paso supone el inicio formal de la evaluación ambiental estratégica simplificada, un procedimiento reglado que permitirá abrir el periodo de consultas a las administraciones afectadas y al público interesado, avanzando así en la definición del futuro modelo territorial de esta franja costera clave para la Isla.

Posiciones enfrentadas

Es evidente que, pase lo que pase, algunas sensibilidades quedarán heridas. "Canarias no necesita más hoteles, en ninguna Isla.Canarias necesita proteger el suelo que queda libre en el litoral", expresaban los más críticos frente a posicionamientos que no ven con malos ojos «un crecimiento ordenado, planificado y, sobre todo, que no atente contra el medioambiente». En el segundo de los bandos se alinea convencido el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de La Palma (CIT), Óscar León, a quien le parece «acertado debloquear un debate sobre el que se lleva hablando muchos años y, por lo tanto, está generando una situación de parálisis para la economía local».

"Llevamos mucho tiempo trabajando en este proceso, que se ampara en la Ley de Islas Verdes y la Ley del Suelo para actuaciones de interés insular, y que es clave para definir el futuro modelo de ordenación de la franja costera de Los Llanos de Aridane" Sergio Rodríguez — Presidente del Cabildo de La Palma

Ganar más de cinco mil camas turísticas. Ese es el reto a corto y medio plazo que se han fijado los empresarios palmeros ligados al segmento turístico. «Nos faltan muchas más», incide León, «pero las que se perdieron durante la crisis sanitaria [más de cuatro mil] no solo no han vuelto, sino que cada vez más nos encontramos en una situación muy precaria. Falta mano de obra turística, pero si no subimos de inmediato nuestro nivel alojativo lo vamos a pagar muy caro», reconoce el máximo representante del CIT palmero.

Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, en las inmediaciones del volcán Tajogaite. / Andrés Gutiérrez

Construir un nuevo espacio turístico

Redibujar la primera línea de Puerto Naos obliga al gobierno que preside el nacionalista Sergio Rodríguez a realizar equilibrios para no alterar la sostenibilidad del sector primario y dar un buen impulso a la economía azul sobre la que edificar un modelo turístico diferenciado con respecto a otras Islas. "Es bueno entender que entre el blanco y el negro hay otras tonalidades grises que son positivas para La Palma", suma Óscar León cuando habla de los que "se empeñan en el no por el no para justificar que nuestro territorio pueda competir en igualdad de condiciones".

El CIT considera «una prioridad» crear este nuevo escenario para impulsar el desarrollo económico insular

«Crecer sin causar daños»

El temor a una posible transformación del paisaje es, sin duda, una de las principales reivindicaciones de los que creen que no es una buena idea "cerrar plataneras y abrir grandes complejos turísticos". En ese punto, el CIT considera que "se puede crecer sin dañar la naturaleza... Yo no estoy hablando de levantar grandes moles en Puerto Naos, sino que la sociedad participe con coherencia de las líneas que se tienen que seguir en los años venideros", remarca León justo cuando analiza que «las decisiones que se tomen hoy no se van a hacer realidad hasta dentro de unos años, pero hay que tomarlas porque nos podemos quedar anclados en el tiempo y perjudicar a las próximas generaciones. Tenemos que realizar un ejercicio de honestidad para ver qué queremos porque no me van a decir ahora que un invernadero no genera un gran impacto visual. Hay que encontrar posicionamientos intermedios por el bien de La Palma", concluye.

En la Isla han sonado voces discrepantes sobre la sustitución de las plataneras por camas turísticas

En este sentido, el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, defiende la importancia de esta herramienta de ordenación territorial, promovida por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, que busca potenciar infraestructuras turísticas y el desarrollo urbanístico en estos núcleos costeros fundamentales en el proceso de recuperación, destacando además el compromiso del equipo de gobierno palmero por agilizar este proceso.

"Llevamos mucho tiempo trabajando en este proceso, que se ampara en la Ley de Islas Verdes y la Ley del Suelo para actuaciones de interés insular, y que es clave para definir el futuro modelo de ordenación de la franja costera de Los Llanos de Aridane", remarca el nacionalista antes de dejar claro que "dar el visto bueno al planteamiento implica que el próximo paso será el inicio del expediente para contar con esta planificación que apuesta por un desarrollo turístico sostenible y adaptado a la realidad de nuestra Isla".

Un modelo en crecimiento, pero sostenible

Y es que Rodríguez se muestra rontundo cuando dice que "desde el grupo de gobierno del Cabildo apostamos claramente por un modelo que permita la puesta en marcha de nuevas infraestructuras turísticas, con un crecimiento sostenido y que facilite la entrada de inversores, algo esencial para seguir recuperándose a nivel económico y social, donde el sector turístico juega un papel clave, a la vez que se protege nuestro medioambiente", reivindica antes de remarcar que "defendemos el modelo turístico de La Palma, que es aquel que reparte mejor la riqueza, pero sabemos que para que este sea sostenible debe ir de la mano de otras infraestructuras hoteleras y que busca una integración paisajística, de manera que turismo y sector primario convivan en esta zona". En este sentido, el presidente defiende que este instrumento es una apuesta estratégica del gobierno insular por revitalizar el turismo como motor económico, generando empleo, atrayendo inversión y reforzando la imagen de la isla como destino seguro y de calidad.

Las claves del proyecto

El Instrumento de Planificación Singular Turística de Puerto Naos y Charco Verde se configura como una pieza clave para la recuperación económica y social de La Palma tras la crisis provocada por la erupción del volcán Tajogaite. Este plan permitirá reordenar y reactivar los principales núcleos turísticos del Valle de Aridane, que han permanecido afectados durante años, facilitando su reapertura progresiva con garantías de seguridad y sostenibilidad.

El proyecto plantea un modelo de desarrollo turístico compacto y equilibrado sobre una superficie aproximada de 27,7 hectáreas, en la que se prevé la implantación de establecimientos alojativos con una capacidad máxima en torno a 2.100 plazas, ajustadas a los estándares turísticos regionales y a la capacidad de carga del territorio.

"Es bueno entender que entre el blanco y el negro hay otras tonalidades grises que son positivas para La Palma" Óscar León — Presidente del CIT de La Palma

Uno de los elementos más destacados del plan es su apuesta por la integración paisajística y ambiental donde más del 55% del suelo se destinará a zonas ajardinadas y espacios libres, mientras que una parte significativa del suelo no edificable se mantendrá vinculada al cultivo tradicional de platanera, reconvertido en muchos casos a producción ecológica. Este enfoque permite compatibilizar el desarrollo turístico con la conservación del paisaje agrario característico de la Isla.

Además, el IPST incorpora criterios avanzados de sostenibilidad, como la implantación obligatoria de energías renovables, la reutilización de aguas regeneradas, sistemas de drenaje sostenible y soluciones de eficiencia energética en las edificaciones.

Desde el punto de vista de la movilidad, el plan contempla una red viaria integrada y sostenible, con mejoras en accesos, transporte público, carriles bici y soluciones que garantizan la accesibilidad universal, sin necesidad de grandes infraestructuras adicionales.

Imagen de una hormigonera en medio de una plantación de plátanos. / Andrés Gutiérrez

Este instrumento no solo impulsa la rehabilitación de infraestructuras turísticas y servicios, sino que también establece un modelo de desarrollo más moderno, resiliente y adaptado a los nuevos retos ambientales y climáticos.

En definitiva, el IPST actúa como catalizador de la recuperación integral de Puerto Naos y su entorno, devolviendo actividad a la zona, generando oportunidades de empleo y consolidando el turismo como uno de los pilares fundamentales del futuro de La Palma, en equilibrio con su identidad territorial y medioambiental.