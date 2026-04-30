El Cabildo de La Palma crea 195 puestos de trabajo con el nuevo plan integral de empleo

El Cabildo de La Palma genera 195 oportunidades laborales a través del Plan Integral de Empleo de la Isla de La Palma 2025, una iniciativa impulsada junto al Servicio Canario de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El programa, dotado con 4,9 millones de euros, pone en marcha cuatro proyectos orientados a mejorar la empleabilidad en la isla.

La consejera de Empleo, Susa Armas, pone el foco en el impacto real del plan sobre la isla. "Este tipo de iniciativas se traduce en oportunidades concretas para quienes necesitan incorporarse al mercado laboral y, al mismo tiempo, refuerza servicios esenciales del Cabildo, mejorando la atención que se presta a la ciudadanía", añade

El Cabildo de La Palma destina los 4,9 millones de euros a cuatro proyectos que se desarrollan en áreas como acción social, agricultura, obras públicas y medioambiente, entre otras. Estas iniciativas conllevan contratos de diez meses de duración, iniciados el pasado mes de febrero.

PIEC La Palma

El primero de los proyectos es el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) La Palma, dotado con 1,29 millones de euros, que permite la contratación de 45 personas con perfiles cualificados.

Entre ellos se encuentran nueve graduados en Derecho o equivalente, cuatro en Administración y Dirección de Empresas, dos en Biología, tres en Económicas, así como profesionales de distintas ingenierías como Agrónoma, Industrial y de Obras Públicas, además de titulados en Relaciones Laborales y en Contabilidad y Finanzas.

El equipo se completa con tres ingenieros técnicos agrícolas, un ingeniero técnico forestal, catorce perfiles de ciclo superior en Auxiliar Administrativo o equivalente, un auxiliar en Veterinaria y un monitor ambiental.

PEX Psicosocial La Palma

Por su parte, el Plan Extraordinario de Empleo (PEX) Psicosocial La Palma, con una subvención de 700.000 euros, genera 22 puestos de trabajo orientados al ámbito social. Incluye un graduado en Derecho, cinco en Trabajo Social, cuatro en Psicología y cuatro en Educación Social, además de perfiles técnicos en Informática y Promoción e Igualdad de Género, un administrativo de ciclo medio y cuatro auxiliares en Atención Sociosanitaria o cuidadores de personas con discapacidad.

Este proyecto se estructura en tres líneas de actuación centradas en el apoyo psicosocial a colectivos vulnerables, especialmente personas afectadas por la erupción volcánica, personas con discapacidad o con problemas de salud mental, así como en la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género.

Cuidar para crecer

El tercer proyecto, 'Cuidar para crecer', cuenta con una inversión de un millón de euros y da empleo a 43 personas. El equipo está formado por profesionales del ámbito social y sociosanitario, entre ellos dos graduados en Trabajo Social y dos en Psicología, además de perfiles de Integración Social, Animación Sociocultural, Cocina y Dietética.

Se suman 16 auxiliares de Enfermería especializados en Geriatría, cuatro profesionales de Atención Sociosanitaria, un celador sanitario, un graduado en ciclo medio de Cocina, tres camareros limpiadores y dos auxiliares de lavandería. Estos puestos se destinan a reforzar la atención a la dependencia en infraestructuras insulares como el Hospital de Dolores, la Residencia de Mayores de La Dehesa y los centros de la Red Insular de Rehabilitación Psicosocial y Salud Mental de La Palma dependientes del Servicio de Acción Social.

Actuando para la inserción

Por último, el proyecto 'Actuando para la inserción', con una inversión de dos millones de euros, genera 87 empleos vinculados a trabajos de mejora en carreteras, barrancos e infraestructuras. Entre los perfiles contratados se encuentran una licenciada en Biología, seis vigilantes, un albañil, once encargados de obra y 68 peones.

Esta iniciativa contribuye de forma directa a la recuperación social y territorial de la isla tras la crisis volcánica.

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Todos los proyectos se desarrollan durante un periodo de diez meses y finalizan en diciembre de 2026. En conjunto, permiten reforzar los servicios públicos con personal cualificado y generar oportunidades laborales que alivian la situación económica de numerosas familias de la isla.