El Cabildo de La Palma convoca ayudas para adquirir taxis eléctricos e híbridos

El Cabildo Insular de La Palma, a través del Área de Energía, lanza una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a la renovación de la flota de taxis de la isla mediante la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. La medida busca avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible, reducir emisiones y favorecer la modernización del transporte público insular.

La convocatoria correspondiente al ejercicio 2026 cuenta con una dotación inicial de 40.000 euros, que podrá incrementarse a 30.000 adicionales en función de la disponibilidad de crédito. Se considerarán subvencionables las adquisiciones de vehículos realizadas entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de mayo de 2026.

El consejero de Industria y Energía, Fernando González, indica que que esta línea de ayudas supone un respaldo directo a los profesionales del sector del taxi, que apuestan por renovar sus vehículos y adaptarse a un modelo de transporte más eficiente y sostenible. "Trabajamos continuamente para impulsar medidas que contribuyan a reducir la dependencia de combustibles fósiles, mejorar la calidad del aire, así como a la transición energética que estamos impulsando en la isla a través de diferentes acciones", señala.

Las subvenciones están dirigidas a personas físicas titulares de una licencia de taxi en cualquiera de los municipios de La Palma, siempre que el nuevo vehículo sustituya al que ya estuviera adscrito a la licencia en cuestión.

Las ayudas alcanzarán hasta 10.000 euros para la adquisición de vehículos eléctricos y hasta 6.000 euros para los híbridos enchufables y, en ambos casos, la cuantía máxima no podrá superar el 50% de la inversión realizada. En concreto, serán subvencionables los vehículos eléctricos puros, de autonomía extendida o de pila de combustible, clasificados como 0 emisiones, así como los híbridos enchufables con etiqueta ambiental 0 emisiones o ECO, en función de su autonomía eléctrica.

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El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 25 de mayo de 2026. Las personas interesadas podrán formalizar el trámite de manera presencial en el Registro General del Cabildo y en los registros auxiliares, así como por vía telemática a través de la sede electrónica insular.