La Palma alojará a 70 efectivos de seguridad para reforzar el dispositivo de Transvulcania 2026

El Cabildo de La Palma ha coordinado con la Unidad de Apoyo a la Proyección (UAPRO) el alojamiento de 70 efectivos que formarán parte del dispositivo de seguridad de Transvulcania adidas 2026, una de las pruebas deportivas más relevantes del calendario insular. La carrera se celebrará entre los días 7 y 10 de mayo y movilizará a corredores, equipos de apoyo, voluntariado, público y servicios de emergencia en distintos puntos de la Isla.

El acuerdo permitirá utilizar las instalaciones del acuartelamiento de El Fuerte, en Breña Baja, para alojar a personal voluntario de Cruz Roja y a integrantes de las agrupaciones de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria y Granadilla. La medida busca facilitar la logística de los equipos desplazados desde fuera de La Palma y reforzar la cobertura de seguridad durante los días de competición.

La consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, destacó la colaboración prestada por el acuartelamiento de El Fuerte y agradeció la implicación de los colectivos que participarán en el operativo. Según señaló, su profesionalidad y compromiso resultan esenciales para garantizar tanto la seguridad como el nivel organizativo de una prueba con proyección internacional.

70 efectivos alojados en el acuartelamiento de El Fuerte

La coordinación con la UAPRO permitirá que 70 personas voluntarias vinculadas a la seguridad y la atención en emergencias puedan permanecer en la isla durante el desarrollo del evento. Entre ellas figuran voluntarios de Cruz Roja y miembros de agrupaciones de Protección Civil procedentes de varios municipios tinerfeños.

La UAPRO El Fuerte tiene base en el acuartelamiento del mismo nombre y, según información del Ejército de Tierra, fue creada en 2014 con vocación de apoyo ante emergencias en La Palma. Su colaboración en Transvulcania permite cubrir una necesidad práctica: disponer de alojamiento adecuado para equipos que deben estar operativos durante varios días.

Cruz Roja y Protección Civil también estarán en el operativo

El papel del voluntariado será fundamental para reforzar la atención preventiva, el apoyo logístico y la respuesta ante posibles incidencias. Cruz Roja desarrolla habitualmente dispositivos preventivos en eventos con gran afluencia de personas, mientras que las agrupaciones de Protección Civil colaboran en tareas de apoyo, información, prevención y asistencia dentro de los planes establecidos por las administraciones.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias recuerda que el voluntariado de Protección Civil participa de manera altruista en tareas de protección civil encomendadas por las administraciones competentes. En una prueba como Transvulcania, esa labor permite reforzar la seguridad de corredores, organización y público.

24 vehículos de emergencias y rescate

El dispositivo contará además con 24 vehículos de emergencias y rescate, destinados a garantizar una cobertura eficaz a lo largo del recorrido y en las actividades asociadas a la carrera. Estos medios permitirán reforzar la movilidad de los equipos y la capacidad de respuesta en un evento que se desarrolla en terreno de montaña y en distintos municipios.

La presencia de vehículos especializados resulta clave para atender incidencias sanitarias, apoyar evacuaciones, realizar traslados o intervenir en puntos de difícil acceso. La organización busca así que la prueba mantenga un elevado nivel de seguridad sin perder la agilidad necesaria en un entorno natural exigente.

Sodepal y el Cabildo coordinan la logística

La Transvulcania adidas 2026 está organizada por el Cabildo de La Palma a través de la empresa pública Sodepal, según recoge la web oficial de la prueba en sus comunicaciones sobre la edición de este año.

La coordinación del alojamiento forma parte del trabajo previo necesario para que la carrera pueda desarrollarse con garantías. No se trata solo de gestionar inscripciones o recorridos, sino también de asegurar que los recursos humanos y materiales estén disponibles en el lugar adecuado y en los horarios previstos.

Noticias relacionadas

Miriam Perestelo subrayó que el apoyo del acuartelamiento de El Fuerte resulta esencial para la logística de los equipos desplazados desde fuera de la isla. La consejera también trasladó su agradecimiento a las personas que integran Cruz Roja y Protección Civil por su implicación en un evento que exige coordinación, experiencia y disponibilidad.