La Palma abre la inscripción para participar en la Feria Insular de Gastronomía Saborea La Palma

El Cabildo de La Palma ha abierto el plazo de inscripción para participar en la tercera edición de la Feria Insular de Gastronomía Saborea La Palma, que se celebrará los días 26 y 27 de junio en el municipio de Breña Alta. El evento, organizado a través de la empresa pública Sodepal, busca reunir a productores, empresas agroalimentarias, profesionales de la restauración y ciudadanía en torno al producto local y la cocina palmera.

La feria se traslada este año al núcleo urbano de San Pedro, después de las ediciones celebradas en Fuencaliente y Los Llanos de Aridane. Con este cambio de sede, la organización pretende acercar el evento a distintos municipios de la Isla y reforzar su papel como escaparate de la gastronomía palmera.

Las empresas interesadas pueden formalizar su inscripción a través de la web oficial de Saborea La Palma, en el apartado habilitado para la tercera edición del festival gastronómico insular.

Una feria para promocionar el producto local de La Palma

La consejera de Promoción Económica del Cabildo y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, destacó la acogida que ha tenido esta iniciativa desde su puesta en marcha. Según señaló, en solo dos ediciones Saborea La Palma se ha consolidado como un evento de referencia para mostrar la calidad, la singularidad y el trabajo de quienes producen, transforman y llevan a la mesa los alimentos de la Isla.

Perestelo subrayó que la nueva edición mantendrá el nivel organizativo alcanzado en años anteriores, con el doble objetivo de acercar la riqueza gastronómica de La Palma a la ciudadanía y mejorar la promoción de las empresas participantes.

Breña Alta acogerá la tercera edición

El alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe, valoró la elección del municipio como sede de esta nueva edición y la vinculó al trabajo que desarrollan muchos emprendedores locales en el ámbito gastronómico. El regidor destacó que Breña Alta continúa ofreciendo espacios de oportunidad para la Isla y para su desarrollo social y económico.

Cartel de la Feria Insular Gastronomía / E.D.

La feria contará con la colaboración del Ayuntamiento de Breña Alta y se celebrará en el entorno urbano de San Pedro, uno de los núcleos principales del municipio. La elección de esta ubicación permite acercar la cita a residentes y visitantes, además de contribuir a la dinamización comercial y social de la zona.

Venta de productos, showcooking y espacio profesional

La Feria Insular de Gastronomía Saborea La Palma contará con una amplia zona de exposición y venta de productos locales, pensada para que el público pueda conocer de cerca la oferta agroalimentaria de la Isla.

Además, habrá un espacio profesional dirigido a las empresas y entidades integradas en la marca Saborea La Palma. En ese ámbito se desarrollarán conferencias, mesas de debate, concursos gastronómicos y sesiones de showcooking, concebidas como escaparate para el talento, la innovación y el conocimiento del sector.

Un punto de encuentro para productores y distribuidores

La organización incorporará también un espacio específico para favorecer las relaciones comerciales entre productores y distribuidores. El objetivo es generar oportunidades de negocio, abrir nuevas vías de colaboración y contribuir al crecimiento del tejido económico insular.

Este tipo de encuentros permite que pequeños productores, empresas agroalimentarias y profesionales de la restauración puedan establecer contactos directos, presentar sus productos y reforzar su presencia en el mercado.

Degustaciones, música y actividades para niños y niñas

La feria no estará dirigida únicamente a profesionales. El público general podrá disfrutar de distintas áreas temáticas, entre ellas un aula dedicada al conocimiento y la valorización de los productos locales.

El programa incluirá también degustaciones y actuaciones musicales de grupos locales e invitados, con el propósito de convertir la feria en una cita abierta a la ciudadanía y vinculada al ocio familiar.

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La programación prestará especial atención al público infantil, con un espacio propio para talleres de cocina. Estas actividades buscan fomentar hábitos saludables y acercar la gastronomía palmera a los más pequeños desde edades tempranas.