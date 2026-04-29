Gobierno de Canarias y Cabildo de La Palma coordinan inversiones energéticas y ambientales por 11 millones de euros

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, dirigida por Mariano Hernández Zapata, ha mantenido una reunión de trabajo con el Cabildo de La Palma para avanzar en la coordinación de los principales proyectos estratégicos en materia energética, ambiental y de sostenibilidad en la Isla.

Durante el encuentro se ha realizado un repaso al estado de las actuaciones en marcha, muchas de ellas financiadas a través de fondos europeos y líneas de apoyo del Ejecutivo autonómico, que suman una inversión cercana a los 11 millones de euros destinadas al Cabildo Insular.

El consejero, Mariano Hernández Zapata, ha destacado que "La Palma es una prioridad para este Gobierno, y así lo estamos demostrando con inversiones concretas, proyectos en marcha y un trabajo constante de coordinación con el Cabildo".

Entre las principales líneas de actuación abordadas se encuentran las vinculadas a la eficiencia energética, el despliegue de energías renovables, la mejora de la gestión de residuos y las políticas de conservación del medio natural.

"La Palma es una prioridad para este Gobierno, y así lo estamos demostrando con inversiones concretas, proyectos en marcha y un trabajo constante de coordinación con el Cabildo" Mariano H. Zapata — Consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias

En materia energética, se han analizado los proyectos financiados con fondos Next Generation, destinados a instalaciones de autoconsumo y mejora de la eficiencia en infraestructuras públicas, así como las futuras convocatorias previstas dentro del programa Feder 2026.

Asimismo, en el ámbito de residuos, se han repasado actuaciones que superan los 5,7 millones de euros, destinadas a mejorar las infraestructuras insulares y avanzar hacia un modelo más sostenible de gestión.

En paralelo, desde la Dirección General de Medio Natural se están ejecutando inversiones por valor de más de 4,1 millones de euros, a las que se sumará una nueva convocatoria prevista en las próximas semanas, lo que permitirá seguir reforzando la gestión forestal y la adaptación al cambio climático en la isla.

Además, la Consejería ha destinado más de 500.000 euros a actuaciones relacionadas con el transporte de residuos entre islas, reforzando así la capacidad operativa del Cabildo en este ámbito.

Infraestructuras energéticas clave

Durante la reunión también se abordaron infraestructuras estratégicas para el futuro energético de La Palma, como el corredor eléctrico del sur, incluido en la planificación estatal con una inversión superior a los 20 millones de euros, así como el desarrollo de nuevas subestaciones que permitirán mejorar la seguridad del suministro y facilitar la incorporación de energías renovables.

Zapata insistió en que "el avance de estas infraestructuras, junto al despliegue de proyectos financiados con fondos europeos, permitirá dar un salto cualitativo en el sistema energético de la Isla".

Colaboración institucional

El consejero puso en valor la colaboración entre administraciones como elemento clave para el desarrollo de estos proyectos, señalando que "la coordinación entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo es fundamental para que estas inversiones se traduzcan en mejoras reales para la ciudadanía".

ZAR en La Palma

En el marco de la colaboración entre administraciones, la Consejería ha trasladado recientemente al Cabildo de La Palma una propuesta para la delimitación de Zonas de Aceleración de Energías Renovables (ZAR), fruto de un trabajo técnico coordinado entre ambas instituciones.

La propuesta plantea una delimitación que abarca aproximadamente el 3,3% de la superficie insular, concentrando el desarrollo renovable en áreas previamente analizadas y compatibles, con el objetivo de reducir su impacto territorial y facilitar su implantación ordenada.

Esta herramienta cobra especial relevancia en una Isla que presenta uno de los niveles más bajos de penetración de energías renovables de Canarias, con cifras en torno al 8%, muy lejos de los objetivos marcados para 2030.

En este sentido, la Consejería subraya que el desarrollo de estas zonas permitirá avanzar en la seguridad del suministro, reducir la dependencia energética exterior y dar respuesta a las necesidades reales del sistema eléctrico insular, todo ello desde el diálogo y la colaboración institucional.

El encuentro se enmarca en la voluntad de ambas administraciones de seguir reforzando los canales de trabajo conjunto para avanzar en la transición ecológica y energética de La Palma, garantizando un modelo más sostenible, eficiente y resiliente.