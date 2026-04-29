El Cabildo de La Palma incorpora nuevos vehículos forestales y avanza en la planificación sostenible de sus montes

El Cabildo de La Palma incorpora dos nuevos vehículos todoterreno destinados a la prevención de incendios forestales y avanza en la redacción del proyecto de Ordenación y Gestión Forestal del Monte de Utilidad Pública nº 40, en Santa Cruz de La Palma, con el fin de planificar su conservación y uso sostenible.

La consejera de Medio Ambiente, Mónica Gómez, destaca que "estas inversiones permiten seguir reforzando la capacidad de respuesta y prevención en nuestros montes, al tiempo que avanzamos en una mejora de la gestión forestal". Además, subraya que "contar con mejores medios y una planificación adecuada es un paso clave para conseguir actuar con mayor eficacia cuando sea necesario".

Los nuevos vehículos todoterreno pick-up, de cinco plazas, facilitarán el acceso por pistas forestales y permitirán intervenir con mayor rapidez y seguridad en las primeras fases de una incidencia. Además, incorporan un kit con herramientas, depósito de agua, bomba de alta presión y mochilas extintoras de espuma, lo que mejora su operatividad sobre el terreno.

Por otro lado, la redacción del proyecto de Ordenación y Gestión Forestal del Monte de Utilidad Pública en Santa Cruz de La Palma permitirá organizar su uso y aprovechamiento, de forma que se conserven su biodiversidad, su productividad, su vitalidad y su capacidad de regenerarse.

Con esta planificación se busca garantizar el mantenimiento de las funciones ecológicas, económicas y sociales del monte, favoreciendo una gestión responsable que contribuya a la protección del entorno natural y al desarrollo sostenible de la isla.

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Ambas actuaciones se enmarcan en el convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma, financiado con cargo a la inversión 4 del componente 4 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos Next Generation EU.