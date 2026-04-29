El Cabildo de La Palma crea el club de lectura Atenea para impulsar la igualdad a través de escritoras

El Cabildo de La Palma ha puesto en marcha el club de lectura Atenea, una iniciativa dirigida a acercar a la ciudadanía la literatura escrita por mujeres y a utilizar los libros como herramienta de reflexión sobre la igualdad entre mujeres y hombres.

El proyecto está impulsado por el Área de Acción Social, Igualdad, Diversidad, Salud y Vivienda y se enmarca en la celebración del Día del Libro, que cada 23 de abril busca fomentar la lectura, reconocer el papel de los autores y autoras y reforzar la importancia cultural del libro.

La propuesta plantea un espacio estable de encuentro, conversación y análisis colectivo. No se trata solo de leer una obra, sino de compartir impresiones, poner los textos en contexto y reflexionar sobre las desigualdades que han condicionado históricamente la vida y la creación de muchas mujeres.

Un club para leer, conversar y pensar la igualdad

El club de lectura Atenea celebrará sus sesiones una vez al mes entre mayo y noviembre en Santa Cruz de La Palma. Cada encuentro permitirá abordar distintas obras desde una mirada crítica, conectando los textos con el momento social en el que fueron escritos y con debates actuales sobre igualdad, derechos y participación de las mujeres en la cultura.

La consejera insular de Igualdad, Ángeles Fernández, destaca que el proyecto permite acercar a la ciudadanía la literatura creada por mujeres y analizar las desigualdades que marcaron su historia y su papel en la sociedad.

Según Fernández, la lectura tiene también un valor transformador porque abre espacios de pensamiento y ayuda a cuestionar realidades que durante años se asumieron como normales. El objetivo es que los libros sirvan como punto de partida para hablar de historia, derechos, desigualdad y cambios sociales.

Literatura escrita por mujeres como herramienta social

La iniciativa busca dar visibilidad a voces femeninas que, en muchas ocasiones, han quedado en segundo plano dentro del canon literario o cultural. A través de sus obras, el club Atenea quiere facilitar conversaciones sobre cómo han vivido, escrito y contado las mujeres su relación con la sociedad, la familia, el trabajo, la educación, la libertad o la identidad.

El Gobierno de Canarias cuenta con proyectos como Mujeres de Libro, orientados a fomentar desde las aulas la igualdad y el respeto hacia las mujeres mediante biografías de figuras relevantes del conocimiento y la cultura canaria y mundial. En esa misma línea, el club Atenea traslada esa reflexión al ámbito ciudadano y adulto, con la lectura compartida como eje central.

Un espacio abierto al diálogo entre generaciones

El proyecto entiende la lectura como una experiencia colectiva. Por eso, las sesiones no se limitarán al comentario literario, sino que buscarán generar diálogo entre personas de distintas edades, experiencias y puntos de vista.

La finalidad es que las palabras de las autoras ayuden a abrir conversaciones sobre temas que siguen presentes en la sociedad actual: la igualdad real, los roles de género, la invisibilización de las mujeres, la memoria, la educación o la participación cultural.

Libros y materiales en préstamo para facilitar la participación

Uno de los aspectos clave del club de lectura Atenea es que el Cabildo facilitará los libros y materiales necesarios mediante un sistema de préstamo. Con esta medida, la institución insular quiere evitar que el coste de los ejemplares sea un obstáculo para participar.

La iniciativa busca garantizar que cualquier persona interesada pueda sumarse al proyecto en igualdad de condiciones. El acceso a la cultura, especialmente cuando se plantea desde una perspectiva social y educativa, es uno de los elementos centrales de la propuesta.

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El Cabildo ya ha desarrollado otras acciones vinculadas a la lectura y la igualdad, como Buzón Violeta, una iniciativa para liberar más de 200 libros en los catorce municipios de La Palma con el objetivo de reivindicar el papel de las mujeres en la literatura y fomentar el acceso universal a la cultura.