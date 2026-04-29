El Cabildo de La Palma autoriza el regreso a una nueva vivienda y un garaje en Puerto Naos

El Cabildo de La Palma ha dado un nuevo paso en la recuperación de la normalidad en la costa del Valle de Aridane. El Comité Asesor del Peinpal ha autorizado el regreso a una nueva vivienda y un garaje en Puerto Naos, dentro del proceso gradual de reapertura de espacios afectados por la presencia de gases de origen volcánico tras la erupción del Tajogaite de 2021.

Con estas dos nuevas autorizaciones, 1.223 instalaciones cuentan ya con permiso para retomar su uso en los núcleos de Puerto Naos y La Bombilla. De ese total, 1.058 han firmado el documento obligatorio que permite volver a las viviendas siguiendo los protocolos establecidos.

La medida mantiene la línea de reaperturas progresivas que se aplican en estos dos enclaves costeros, donde el regreso de residentes y usuarios se realiza con controles técnicos, mediciones continuas y autorización expresa de los órganos responsables de seguridad.

Puerto Naos y La Bombilla avanzan en la vuelta a la normalidad

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha explicado que la institución continúa dando pasos hacia una "nueva normalidad" en Puerto Naos y La Bombilla, dos zonas que siguen bajo una situación especial, pero que, según la corporación insular, reúnen condiciones de seguridad para residentes y visitantes en los espacios autorizados.

Rodríguez subrayó que cada avance debe estar respaldado por datos técnicos y por los protocolos que se mantienen activos. El seguimiento de la presencia de gases sigue siendo una condición esencial para permitir nuevos accesos.

La situación de Puerto Naos y La Bombilla está vinculada a la emisión de gases de origen volcánico, principalmente dióxido de carbono (CO₂), que impidió durante años el regreso normalizado a viviendas, locales y espacios comunes. El Ministerio de Política Territorial recuerda que estos núcleos fueron evacuados durante la erupción volcánica iniciada en septiembre de 2021 y que la presencia de gases ha condicionado la recuperación de la actividad residencial, comercial y turística.

Más de mil viviendas con permiso para regresar

Según los últimos datos facilitados por el Cabildo, en Puerto Naos hay ya 1.165 residencias autorizadas, de las que 1.006 han firmado el documento necesario para hacer efectivo el regreso.

En La Bombilla, el número de viviendas autorizadas asciende a 58, con 52 protocolos firmados. A estas cifras se suman 33 garajes con permiso y 22 ascensores autorizados.

La situación queda distribuida así: Puerto Naos cuenta con 1.165 viviendas autorizadas y 1.006 con documento firmado; y La Bombilla, con 58 viviendas autorizadas y 52 con protocolo firmado. Respecto a los garajes hay 33 autorizados y ascensores 22.

Un proyecto piloto en garajes con resultados positivos

Una de las novedades destacadas por el Cabildo está relacionada con el proyecto piloto desarrollado en garajes de Puerto Naos, en colaboración con el Comisionado Especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.

Según Sergio Rodríguez, los resultados obtenidos en esos nuevos espacios han sido positivos y confirman que el procedimiento avanza “por el buen camino”. El presidente insular insistió en que los datos permiten seguir ampliando autorizaciones siempre que exista respaldo técnico suficiente.

La experiencia en garajes es relevante porque estos espacios pueden presentar condiciones distintas a las viviendas, especialmente por su ubicación, ventilación y comportamiento de los gases. Por ello, la autorización de un nuevo garaje en Puerto Naos se interpreta como un avance dentro de un proceso que sigue siendo controlado y selectivo.

Casi 1.600 sensores para controlar los gases

El Cabildo destaca también la importancia de la red de sensores instalada en Puerto Naos y La Bombilla, formada por casi 1.600 instrumentos habilitados para vigilar la presencia de gases.

La instalación de medidores ha sido una de las claves para avanzar en las reaperturas. El propio Cabildo explicó en 2025 que contar con estos dispositivos era imprescindible para estudiar la viabilidad del retorno a viviendas y locales, y señaló entonces que había casi 1.500 sensores interiores y otros 220 exteriores para monitorizar continuamente los niveles de gases.

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Además, el proyecto ALERTA CO₂, desarrollado por el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Volcanológico de Canarias, tiene como objetivo desplegar una red de vigilancia de emisiones de gases tóxicos, principalmente CO₂, en Puerto Naos y La Bombilla durante el periodo 2023-2026.