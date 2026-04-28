El masaje infantil llega a la sanidad de La Palma: 60 familias aprenden técnicas para mejorar el vínculo con sus bebés
El Área de Salud de La Palma imparte un curso especializado en "tacto nutritivo" y llanto del lactante basado en la metodología internacional IAIM
El bienestar de los más pequeños y el apoyo a las familias ha dado un paso adelante en La Palma. La Gerencia de Servicios Sanitarios de la isla, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha finalizado recientemente una formación pionera en masaje infantil que ha reunido a sesenta participantes. El taller, impartido por una enfermera pediátrica experta en lactancia materna, se ha centrado en dotar a los padres de herramientas prácticas para el cuidado integral del recién nacido.
La iniciativa ha sido recibida con un alto índice de satisfacción por parte de los asistentes, quienes han completado un programa de cinco sesiones diseñado para fortalecer la comunicación no verbal y la confianza en la crianza.
Metodología internacional aplicada al sistema sanitario palmero
El curso no solo se ha limitado a la técnica física, sino que se ha basado en los estándares de la Asociación Internacional de Masaje Infantil (IAIM). Los participantes han aprendido de forma progresiva los movimientos específicos para cada parte del cuerpo del lactante, siempre bajo la supervisión de personal cualificado del Área de Salud de La Palma.
Este enfoque práctico se ha complementado con una base teórica que aborda los beneficios del denominado "tacto nutritivo". Según los expertos, estas técnicas no solo ayudan a relajar al bebé, sino que son fundamentales para la interpretación de sus comportamientos y la gestión del llanto.
Un espacio de apoyo para la crianza en La Palma
Más allá del aprendizaje técnico, la formación ha servido para consolidar un punto de encuentro y debate para las familias de la isla. En estas sesiones, se han compartido experiencias y dudas comunes sobre los primeros meses de vida, reforzando la red de apoyo comunitario.
Claves de la formación en masaje infantil:
- Vínculo afectivo: Mejora de la conexión emocional entre cuidadores y bebés.
- Salud del lactante: Alivio de tensiones y mejora del bienestar físico general.
- Acompañamiento profesional: Importancia del asesoramiento sanitario especializado en la etapa de postparto.
Desde la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma han valorado positivamente esta iniciativa, destacando que el masaje infantil es una herramienta de gran valor que favorece tanto el desarrollo del menor como la tranquilidad de su entorno familiar. Con esta formación, la sanidad pública en la isla reafirma su compromiso con una atención pediátrica humanizada y cercana.
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