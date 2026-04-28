El Cabildo de La Palma prorroga la declaración de Emergencia Sociosanitaria para agilizar la atención a personas dependientes

El Cabildo Insular de La Palma, tras la aprobación de su Consejo de Gobierno, ha procedido a la ampliación del plazo de la Declaración de Emergencia Sociosanitaria y de Atención Prioritaria, una medida estratégica destinada a agilizar la atención a las personas mayores en situación de dependencia y garantizar el correcto funcionamiento de los centros sociosanitarios de la isla.

Esta decisión, impulsada por el presidente insular Sergio Rodríguez y la consejera de Acción Social, Ángeles Fernández, da continuidad al decreto original de octubre de 2024. La prórroga responde a la necesidad de mantener un marco administrativo excepcional que permita actuar con la rapidez que exige la atención a los colectivos más vulnerables de La Palma.

La emergencia sociosanitaria permite al Cabildo reducir los tiempos de respuesta administrativa frente a la alta demanda de plazas en residencias y centros de día.

Ángeles Fernández explica que la prioridad es que ninguna persona en situación de dependencia quede desatendida por trabas burocráticas, haciendo hincapié en que "esta prórroga nos otorga las herramientas legales para gestionar recursos y personal con la agilidad que la realidad de nuestra isla demanda".

El acuerdo contempla medidas específicas para fortalecer el sistema sociosanitario insular. Se autoriza la creación de listas supletorias y equipos volantes para cubrir bajas y necesidades de atención de forma inmediata, aplicando criterios unificados con los ayuntamientos.

También se refuerzan las áreas transversales del Cabildo para que la tramitación de expedientes en materia de dependencia y salud sea prioritaria, y se asegura la continuidad de los servicios esenciales en las residencias de mayores y centros de atención a la discapacidad de toda la isla.

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Con esta prórroga, desde el Cabildo de La Palma se reafirma su compromiso con el bienestar social, situando la atención a las personas dependientes como un eje central de la política insular y adaptando la administración para que sea capaz de dar soluciones reales y urgentes a las familias palmeras.