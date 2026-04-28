El Cabildo de La Palma expone el nuevo modelo de residuos de La Palma a la participación pública

El Cabildo de La Palma abre el trámite de información pública del nuevo Plan Director Insular de Residuos, un documento que marca la hoja de ruta de la gestión de residuos en la isla y que permite incorporar aportaciones de entidades, administraciones y particulares durante su periodo de consulta.

El consejero de Residuos, Fernando González, sostiene que "la participación ciudadana de este proceso de confección es muy importante, dado el impacto directo que tiene este servicio en el día a día de la ciudadanía. Esto permite construir un plan útil, ajustado y compartido".

"Esta es una gran oportunidad para mejorar definitivamente este servicio, con un documento que refleje las necesidades reales de La Palma y permita alcanzar los objetivos que marca la legislación", añadió.

El plazo para presentar alegaciones, sugerencias u observaciones es de 45 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. Durante este periodo se puede consultar la versión inicial del Programa de Prevención de Residuos, el Plan Director Insular de Residuos de La Palma, el Estudio Ambiental Estratégico y el Documento de Participación, Información Pública y Consultas.

La documentación está disponible en la sede electrónica del Cabildo de La Palma, en el tablón de anuncios de la Corporación y en las dependencias del Servicio de Actividades Clasificadas, Residuos, Industria y Energía, en Santa Cruz de La Palma.

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Las aportaciones pueden presentarse por los medios previstos en la Ley 39/2015, dirigidas al Cabildo Insular de La Palma, Servicio de Actividades Clasificadas, Residuos, Industria y Energía.